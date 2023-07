TuSEM Essen spielt für Julian Kamp beim OSC Rheinhausen

Duisburg. Am Freitag, 4. August, tritt der Zweitligist aus Essen zum Benefizspiel im Duisburger Westen gegen den OSC Rheinhausen an.

Handball-Regionalligist OSC Rheinhausen richtet auch in diesem Jahr wieder ein Benefizspiel für seinen ehemaligen Spieler Julian Kamp aus. Am Freitag, 4. August, schlägt Zweitligist TuSEM Essen um 19.30 Uhr in der Halle an der Krefelder Straße auf. Zudem ist die Partie ein Härtetest für die Mannschaft von Trainer Lars Brümmer-

Julian Kamp war vor zwei Jahren vor einem Aufstiegsspiel der Rheinhauser zusammengebrochen. Kamp musste lange gegen den Tod kämpfen. Er überlebte, ist seitdem aber auf intensive Pflege angewiesen. Zum Ende der letzten Saison konnte er erstmals wieder ein Heimspiel des OSC besuchen. Sein Zwillingsbruder Yannick Kamp bestritt seine letzte Partie für die Rheinhauser. Zur neuen Saison ist er zu seinem Heimatverein DJK VfR Saarn gewechselt. „Meine Familie ist dem OSC unendlich dankbar“, sagte Yannick Kamp damals.

Spendenboxen in der Halle

Die Hilfe geht weiter. Am 4. August spielen Rheinhauser und Essener für Julian Kamp. In einer Mitteilung des OSC heißt es: „Julian lernt gerade wieder zu essen, die Logopädin bemüht sich, ihm die Grundlagen des Sprechens wieder beizubringen, die Physios versuchen ihn wieder zu mobilisieren. Es ist rührend zu sehen, wie sich ein Netzwerk von Menschen zu Julians Familie gesellt hat, um diese zu unterstützen.“ Auch die medizinische Abteilung des Regionalligisten mit der Ärztin Laura Ufermann und Physiotherapeut Alex Leigraf kümmert sich weiterhin um Julian Kamp.

In seiner Mitteilung erklärt der OSC weiter: „Alle Maßnahmen sind kostspielig. Die Familie leistet große Unterstützung, braucht aber auch immer wieder Geld, wo erforderliche Maßnahmen nur teilweise oder überhaupt nicht bewilligt werden.“ Der Eintritt zum dritten Benefizspiel für Julian Kamp am 4. August ist frei. Der OSC wird in der Sporthalle in Rheinhausen mehrere Spendenboxen aufstellen.

