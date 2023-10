TuS Mündelheim reist zum Krisentreffen nach Rommerskirchen

Duisburg. Der Vorletzte gegen den Letzten: In der Gruppe 1 der Bezirksliga reist die TuS Mündelheim zum Showdown. Auch Rheinland Hamborn spielt am Freitag.

In der Fußball-Bezirksliga, Gruppe 1, kommt es am Freitagabend zum Krisentreffen. Um 20 Uhr ist der Tabellenletzte TuS Mündelheim bei der SG Rommerskirchen/Gilbach, die zurzeit auf dem vorletzten Platz rangiert, zu Gast. Dass die Mündelheimer die über 50 Kilometer weite Anreise an einem Freitag antreten müssen, erschwert für das Schlusslicht die Bedingungen.

Die Partie des elften Spieltags kann zudem als richtungsweisend eingestuft werden. Verliert die Mannschaft von Trainer Thorsten Ridder, die in den bisherigen zehn Spielen magere vier Punkte gesammelt hat und zuletzt deutlich mit 1:5 gegen Tabellenführer SG Benrath-Hassels verlor, dürfte der Abstand zu den Nicht-Abstiegsplätzen weiter ansteigen. Mit einem Sieg würden die Mündelheimer die rote Laterne an den Freitagsgegner, der all seine sieben Punkte in den bisherigen fünf Heimspielen gesammelt hat, abgeben.

Die Bezirksligafußballer von Rheinland Hamborn komplettieren das Teilnehmerfeld des Kreispokal-Achtelfinales. Die Hamborner gewannen beim SV Duissern mit 2:0 (0:0). Dabei hielt der gastgebende A-Ligist gut dagegen und machte dem Favorit aus dem Duisburger Norden das Leben lange schwer. Erst nach einer Stunde schoss Batuhan Dikyol den Bezirksligisten in Führung. Das erlösende 2:0 gelang den Rheinländern in der Nachspielzeit. Der eingewechselte Berat Kozan traf für die Mannschaft von Trainer Fahri Ulutas, die bereits am Freitagabend wieder im Einsatz ist und im vorgezogenen Ligaspiel auf den SC 20 Oberhausen (19.30 Uhr) trifft. (tiwi)

