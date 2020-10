TuS Mündelheim ist nach kurzer Corona-Zwangspause zurück

So richtig positiv war der bisherige Saisonverlauf bei der TuS Mündelheim nicht. Mit sieben Punkten nimmt der Fußball-A-Kreisligist nur den zwölften Platz in der Gruppe 1 ein. Eine „negative“ Meldung soll für das Team vom Rheinheimer Weg nun aber der Wendepunkt sein.

Negativ fiel nämlich der Corona-Test eines TuS-Kickers aus, dessen Verdachtsfall am vergangenen Wochenende für die kurzfristige Absage der Partie gegen Croatia Mülheim gesorgt hatte. Am Freitagabend rollt um 20.15 Uhr im Duell mit dem DSC Preußen wieder die Kugel.

„Bei dem betreffenden Spieler gab es einen Coronafall im familiären Umfeld, er war damit der Erstkontakt. Da er auch mit der Mannschaft zusammengesessen hatte, wollten wir nicht das Risiko eingehen, hier einen Hotspot zu generieren“, erklärt TuS-Trainer Marco Schmitz. Nach Rücksprache mit den Verantwortlichen beim Fußballkreis wurde entschieden, das Spiel gegen Croatia abzusetzen. Die Erleichterung war dann am Montag groß, als das negative Testergebnis bekannt wurde. „Wir haben dann am Dienstag wieder trainiert, es waren fast alle Jungs dabei“, so Schmitz. Lediglich der negativ getestete Kicker bleibt noch zur Vorsicht in zweiwöchiger Quarantäne.

Pandemie bleibt allgegenwärtiges Thema

Die Pandemie wird so oder so aber ein allgegenwärtiges Thema beim Team von der Krefelder Stadtgrenze bleiben. Zwar sind die unmittelbaren Vorsichtsmaßnahmen auf dem Trainingsplatz selbst nicht mehr angesagt, aber sobald dieser verlassen wird, gelten klare Regeln, wie der Trainer schildert: „Es dürfen maximal drei Spieler gleichzeitig unter die Dusche. Außerdem halten sich nur sechs gleichzeitig in der Umkleidekabine auf.“

Nach dem Umziehen wird die Anlage dann sofort verlassen. Gemeinsames Klönen oder das Feiern von Erfolgen findet so nicht mehr statt – gerade in der kleinen Mündelheimer Dorfgemeinschaft, in der die TuS eine wichtige Rolle spielt, ist das eine bittere Angelegenheit. „Das ist natürlich schade, aber der Verein handelt da vollkommen richtig“, sagt Marco Schmitz.

Für zumindest im engsten privaten Kreis ausgelebte Feierlaune wollen er und sein Team trotz des mäßigen Starts in dieser Saison sorgen. „Ganz klare Sache, wir wollen am Ende aufsteigen. Ich habe eine megastarke Truppe mit sehr reifen Spielern“, erklärt Schmitz, der im zweiten Jahr am Rheinheimer Weg tätig ist. Sein Ex-Verein DSC Preußen, mit dem er zuvor den Fahrstuhl in die A-Liga und direkt wieder zurück betätigte, soll auf diesem Weg nicht zum unüberwindbaren Hindernis werden. „Ich habe viele der Jungs zwei Jahre lang begleiten dürfen und kenne sie sehr gut, aber das spielt am Freitag keine Rolle. Ich freue mich auf meinen Ex-Klub – und ich freue mich darauf, ihn ohne Punkte heimzuschicken.“