TuS Asterlagen wittert nach Aus des VfB Homberg seine Chance

Die Teilnehmer am Finalturnier um den Stadtpokal stehen fest. Ein A-Kreisligist schafft im letzten Spiel die Qualifikation.

Das hat es noch nicht gegeben – jedenfalls, seit der Fußball-Stadtpokal in seinem heutigen Format ausgespielt wird, und das ist jetzt schon seit 24 Jahren so. Wenn am Samstag in der Halle an der Krefelder Straße um den Titel gekickt wird, ist der Rekordsieger außen vor. Der VfB Homberg scheiterte schon am Donnerstagabend, wurde nur Dritter seiner Gruppe hinter den starken A-Ligisten Meiderich 06/95 und Viktoria Wehofen, gegen die es jeweils nicht zu einem Sieg reichte. Als nomineller Favorit darf nun Oberligist Hamborn 07 gelten – allerdings warteten auch die anderen für die Endrunde qualifizierten Teams mit starken Leistungen auf, so dass das Rennen völlig offen erscheint.

Asterlagen ohne etatmäßige Torhüter Erster

Als Erster löste am Freitagabend der TuS Asterlagen das Finalticket. Der Rheinhauser Bezirksligist setzte sich gleich zum Auftakt mit 4:3 gegen Landesliga-Abstiegskandidat FSV Duisburg durch und machte danach mit starken Offensivauftritten gegen den ETuS Bissingheim (5:0) sowie Viktoria Buchholz (5:3) früh alles klar. Im Tor stand der 44-jährige Torwarttrainer Ümit Zengin, weil die bisherigen Stammkeeper Paul Küpper und Mehmet Coskun sich verabschiedet haben. „Wir sind froh, dass wir so gut durchgekommen sind, und erhoffen uns jetzt für die Finalrunde auch einiges, zumal der VfB Homberg als Mitfavorit schon ausgeschieden ist“, meinte der zufriedene Trainer Tugay Yilmazer. Er schob nach: „Trotzdem ist für uns am wichtigsten, dass wir verletzungsfrei bleiben.“

Die Halle an der Krefelder Straße war am zweiten Vorrundentag wieder gut gefüllt. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Das konnte sein Kollege Fahri Ulutas von Rheinland Hamborn aus der Bezirksliga-Parallelgruppe am Ende des Abends nicht mehr von seiner Mannschaft behaupten. „Das ist genau das, was nicht passieren sollte“, sagte er, nachdem sein Kicker Efe Aris sich durch ein hartes gegnerisches Einsteigen in der Partie gegen Titelverteidiger SV Genc Osman (4:3) offenbar eine schwere Blessur am Knie zugezogen hatte. Die Schmerzensschreie des 23-Jährigen gellten durch die Halle, er musste mit der Ambulanz ins Krankenhaus gebracht werden. Speziell nach diesem Spiel entzündete sich scharfe Kritik der beteiligten Teams an der Spielleitung durch die Unparteiischen, denen fehlendes Durchgreifen angesichts des als zu hart empfundenen Einsteigens auf dem ohnehin schwierigen Hallenboden vorgeworfen wurde. Auch Erol Ayar, Präsident und Trainer des FSV Duisburg, beschwerte sich lautstark darüber.

Rheinland Hamborn und die SG Süd im Duell – und die Kicker des Rumelner TV schauen interessiert zu. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Dabei war diesmal sogar Duisburgs Top-Schiedsrichter, der in der Regionalliga pfeifende Jonah Besong, am Start. Der 25-Jährige, der Eintracht Duisburg angehört, meinte zu den Vorwürfen, dass er die Sorgen der Trainer schon verstehen könne, andererseits aber auch eben die Spieler selbst in der Verantwortung stünden, nicht so hart einzusteigen: „Insgesamt vertreten wir mit unserem Schiedsrichterteam hier eher die Linie, nicht so kleinlich zu pfeifen, um mehr Spielfluss zuzulassen.“ Keine Wahl hatte Besong allerdings im Spiel zwischen dem Rumelner TV und dem ETuS Bissingheim, als RTV-Akteur Nick Hauptmann für eine Grätsche von hinten mit gestrecktem Bein die einzige rote Karte des Abends kassierte.

Regionalliga-Schiedsrichter Jonah Besong zeigte die einzige rote Karte des Abends. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Während der TuS Asterlagen schon früh in die Samstagsplanung einsteigen konnte, waren die restlichen Qualifikationsplätze hart umkämpft. Rheinland Hamborn schien nach der überraschenden 1:3-Auftaktniederlage gegen A-Ligist SG Duisburg-Süd auf schwierigem Weg, fand aber dann mit dem knappen 3:2 gegen die DJK Vierlinden und eben dem 4:3 gegen den Vorjahressieger zurück in die Spur. Genc konnte somit nicht frühzeitig alles klar machen, nachdem es zuvor ein 3:2 gegen Nachbar MTV Union sowie ein 4:1 gegen die SG Süd gegeben hatte. Mit von der Partie war bei den Neumühlern auch ein Neuzugang: Innenverteidiger Rudolf Popaj (24) hat sogar schon erstklassig gespielt – in seiner albanischen Heimat für den KF Laçi sowie in Luxemburg für Etzella Ettelbrück.

In ihrem letzten Spiel des Abends machten Popaj und seine neuen Kollegen mit einem 2:0-Sieg gegen die DJK Vierlinden dann den Einzug in die Finalrunde doch noch klar. Die letzte Entscheidung fiel dann zwischen der SG Duisburg-Süd und dem MTV Union Hamborn: Der Hüttenheimer A-Ligist schob sich durch den 4:1-Sieg noch auf Gruppenplatz zwei. In der Parallelgruppe kam der FSV Duisburg als Zweiter am Ende doch noch halbwegs sicher weiter. (mit tiwi)

Der Finaltag in der Übersicht

Gruppe 1

12.30 Uhr: Hamborn 07 – Viktoria Wehofen; 12.58 Uhr: SG Duisburg-Süd – FSV Duisburg; 13.26 Uhr: Hamborn 07 – Rheinland Hamborn; 13.54 Uhr: SG Duisburg-Süd – Viktoria Wehofen; 14.22 Uhr: Rheinland Hamborn – FSV Duisburg; 14.50 Uhr: Hamborn 07 – SG Duisburg-Süd; 15.18 Uhr: Viktoria Wehofen – Rheinland Hamborn; 15.46 Uhr: Hamborn 07 – FSV Duisburg; 16.14 Uhr: Rheinland Hamborn – SG Duisburg-Süd; 16.42 Uhr: Viktoria Wehofen – FSV Duisburg.

Gruppe 2

12.44 Uhr: TuS Asterlagen – SV Genc Osman; 13.12 Uhr: Duisburger FV 08 – Meiderich 06/95; 13.40 Uhr: TuS Asterlagen – Duisburger SV 1900; 14.08 Uhr: SV Genc Osman – Duisburger FV 08; 14.36 Uhr: Duisburger SV 1900 – Meiderich 06/95; 15.04 Uhr: TuS Asterlagen – Duisburger FV 08; 15.32 Uhr: SV Genc Osman – Meiderich 06/95; 16 Uhr: Duisburger SV 1900 – Duisburger FV 08; 16.28 Uhr: TuS Asterlagen – Meiderich 06/95; 16.56 Uhr: SV Genc Osman – DSV 1900.

Halbfinale

17.30 Uhr: 1. Gruppe 1 – 2. Gruppe 2; 17.50 Uhr: 1. Gruppe 2 – 2. Gruppe 1.

Finalspiele

18.20 Uhr: Spiel um Platz 3; 19 Uhr: Endspiel.

