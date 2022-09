TuRa 88 Duisburg und DSC Preußen sind eine Runde weiter

Duisburg. TuRa 88 Duisburg überrascht gegen A-Ligist Lösort Meiderich. Preußen Duisburg gewinnt Elfmeter-Krimi gegen Walsum 09. Spielausfall in Hamborn.

Die zweite Pokalrunde im Fußballkreis Duisburg/Mülheim/Dinslaken ist noch immer nicht komplett. Das Spiel zwischen B-Ligist Post Siegfried Hamborn und A-Ligist Rhenania Hamborn wurde kurzfristig abgesetzt und für den kommenden Mittwoch, 21. September, 19.30 Uhr neu terminiert. In den beiden weiteren Partien in dieser Woche setzten sich jeweils die heimischen Teams durch.

TuRa 88 Duisburg – DJK Lösort Meiderich 3:2 (0:0): Im Duell B-Liga gegen A-Liga gab es eine kleine Überraschung, zumal die gastgebenden Neudorfer mit erst einem Punkt schwach in die Saison gestartet waren. Nach torloser erster Hälfte ging es rund: Mit einem Doppelschlag sorgten Hakim Anhamdi (62.) und Jason Wendt (63.) für TuRas 2:0-Führung, ehe Kevin Pancerz verkürzte (66.). Stefanos Papachristos stellte in der 85. Minute auf 3:1, doch durch Michel Ludwigs Anschlusstor in der Nachspielzeit blieb es bis zum Abpfiff spannend.

Preußen Duisburg – Walsum 09 8:6 (4:4) nach Elfmeterschießen: Die beiden A-Kreisligisten begegneten sich an der Futterstraße auf Augenhöhe. In der regulären Spielzeit und in der Verlängerung schenkten sie sich nichts; Fabian Busch, Alexander Klug, Marlon Römer und Magboryah Etengeneng trafen für die Gastgeber. Im Elfmeterschießen parierte DSC-Keeper Tim Jerig zweimal entscheidend.

