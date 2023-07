Truck-Grand-Prix sorgt für Partystimmung auf dem Nürburgring

Duisburg. Der AMC Duisburg ist durch Max Geise beim Truck-Grand-Prix vertreten. Rennen, Industriemesse und Musik sorgen für ein umfangreiches Gesamtpaket.

Der Internationale ADAC Truck-Grand-Prix ist die Kultveranstaltung am Nürburgring und findet vom 13. bis 16. Juli zum 36. Mal statt. Beim größten Familienfest in der Eifel, das wissen die Anhänger der PS-starken Boliden und der Country-Szene nur allzu genau, schlägt ihre große Stunde. Motorsport, Show und Musik zum Anfassen – nirgendwo gibt es das so hautnah und ungeschminkt wie beim Truck-Grand-Prix.

Neben den Läufen zur FIA European Truck Racing Championship und um den Trucks Mittelrhein Cup können sich die Zuschauer auch wieder auf Stunts und große Stars auf der Open-Air-Bühne freuen. Verschiedene Korsos mit phantasievoll lackierten Aufliegern, US-Trucks und Oldtimern sorgen auch in den Rennpausen für Unterhaltung. Vom AMC Duisburg sind Max Geise und sein Sohn am Nürburgring vertreten. Wie in den vergangenen Jahren präsentiert die Firma Autobereifung Max Geise GmbH aus Wanheimerort ihren MAN-Spezialtruck zur Montage von Radladerreifen sowie einen Scania bei den ausgewählten Show-Trucks.

Viel los im Fahrerlager und Messepark

Und auch im für alle Besucher offenen Fahrerlager und Messepark eine Menge los. Hier kann man den Mechanikern beim Schrauben und Werkeln zuschauen oder man lässt sich auf Bullenreiten oder Squaredance ein. Die Nutzfahrzeugbranche nutzt den ADAC-Truck-Grand-Prix seit Jahren als Industriemesse. LKW-Hersteller und Zubehör-Firmen schlagen während der Tage auf dem Ring im Messepark ihre Zelte auf und präsentieren sowohl dem Fachpublikum als auch der breiten Masse ihre Produktpalette.

Abends in der Müllenbachschleife ist Country- und Deutsch-Rock angesagt. Auf vielfachen Wunsch der Truck-Community wird es neben Country erstmalig auch Party-Musik geben. Am Freitag lassen US-Shooting-Star Jessica Lynn, die Band Gone Country und Dauerbrenner Tom Astor ab 19 Uhr die Country-Herzen höher schlagen, dazu erwartet die Fans eine musikalische Überraschung. Einen Tag später sorgen zur gleichen Zeit Tobee, Schürze, Julian Benz, Markus Becker und Isi Glück für Partystimmung in der Müllenbachschleife mit dem traditionellen Feuerwerk als weiteres Highlight.

Ein Tagesticket ist ab 25 Euro verfügbar, das Wochenendticket gibt es ab 49 Euro. Weitere Informationen sind unter 0261/1303 300 (werktags von 8 bis 8 Uhr und samstags 9 bis 13 Uhr) zu bekommen, auf der Homepage www.truck-grand-prix.de oder via Facebook unter Truckgrandprix. (TSP)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg