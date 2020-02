Trotz Karneval: Hamborn 07 holt beim FC Remscheid nach

Der Start in die Restrunde ist misslungen. Das 0:5 am vergangenen Sonntag gegen Spitzenreiter TV Jahn Hiesfeld hat den gefühlten Aufwärtstrend bei Fußball-Landesligist Hamborn 07, zuletzt unterstützt durch das 3:1 im Kreispokal beim Lokalrivalen DSV 1900, erst einmal abgebremst. Am „Sabine“-Nachholspieltag sehen sich die Löwen nun einem Konkurrenten gegenüber, mit dem sie womöglich eher auf Augenhöhe agieren können. Um 14 Uhr sind die Hamborner an diesem Samstag beim FC Remscheid zu Gast.

„Unsere Leistung gegen Hiesfeld war einfach schlecht. Da hat einiges nicht gepasst“, sagt Trainer Michael Pomp zurückblickend. Fraglos waren gegen den Spitzenreiter auch nicht zwingend Punkte eingeplant gewesen. Die scheinen nun beim Gastspiel in Remscheid zumindest ein bisschen mehr in Reichweite. Mit einem Erfolgserlebnis könnten die Löwen, die aktuell bei 21 Punkten stehen, den ehemaligen Zweitligisten (25 Zähler) zu sich in die gefährdete Zone ziehen. Möglich ist umgekehrt aber auch der Sturz auf einen Abstiegsplatz – falls der SV Wermelskirchen (20 Punkte) Spitzenreiter Hiesfeld etwas abknöpfen kann.

Dass die Nachholpartie mitten in den „tollen Tagen“ liegt, nimmt Michael Pomp eher zähneknirschend zur Kenntnis. „Wenn man im Amateurfußball arbeitet, muss man hinnehmen, dass auch Karneval gefeiert wird. Aber die Jungs haben mir versprochen, dass sie in Remscheid den nötigen Ernst zeigen werden“, sagt der 07-Coach.