Triathlon: Sven Wies startet im September bei der WM

Duisburg. Der Duisburger Triathlet Sven Wies ist im September bei der WM in Utah dabei. Das ist aber nicht die einzige Herausforderung in diesem Jahr.

Der Duisburger Triathlet Sven Wies hat seinen Jahreskalender mit einem weiteren sportlichen Höhepunkt garniert. Er wird im September im US-amerikanischen Utah an der Triathlon-Weltmeisterschaft auf der Mitteldistanz teilnehmen.

Sven Wies qualifizierte sich unlängst beim Ironman 70.3 in Dubai für die Weltmeisterschaften in den USA. Der 33-Jährige benötigte in den Vereinigten Arabischen Emiraten für die 1,9 Kilometer Schwimmen, die 90 Kilometer Radfahren und den abschließenden Halbmarathon 4:05:00 Stunden und belegte damit Platz drei in seiner Altersklasse und Rang sechs im Gesamtfeld.

Auf dieser Distanz wird er am 17. September in St. George an den Start gehen. Zuvor stehen am 27. Juni in Dänemark die Europameisterschaften an. Zudem hat der frühere Wasserballer des Duisburger SV 98 die Qualifikation für den legendären Hawaii-Triathlon in der Tasche – alles unter der Voraussetzung, dass das im Zuge der Pandemie möglich ist.