Trauer um Tausendsassa „James“ Tascioglu

Duisburg. Sahin Tascioglu, war ein Fußballverrückter und Tausendsassa der alten Schule. Durch das „Gypsy“ hatte er Kontakt zu den Sportlern Duisburgs.

Zu sagen, es sei nur der Duisburger FV 08, der trauert, ist viel zu kurz gegriffen, auch wenn Sahin Tascioglu, den alle nur als „James“ kannten, einige Zeit Vorsitzender des Hochfelder Traditionsvereins war. James Tascioglu, ein Tausendsassa durch und durch, starb am Samstag nach schwerer Krankheit. In wenigen Tagen wäre er 74 Jahre alt geworden.

Unglaublich nett – immer neue Ideen

„James war ein unglaublich netter Kerl und jemand, der immer neue Ideen hatte“, sagt Ralf Kessen, selbst alter „08er“, der aber nicht zu Zeiten von Tascioglu beim DFV gespielt hat. Das spielte aber keine Rolle, wenn es darum ging, „James“ zu kennen und zu mögen. „Fußballverrückt“ trifft auf Tascioglu zu 100 Prozent zu. „Er liebte diesen Sport“, sagt Kessen. „Einmal stellte er ein Turnier für 160 Hobbymannschaften auf die Beine. Das ging über mehrere Wochen. Und zum Endspiel in der Fugmann-Kampfbahn kamen schließlich über 1000 Zuschauer.“

James Tascioglu war aber auch über den Fußballsport hinaus ein bekannter Mensch – nicht zuletzt weil er der Wirt des „Gypsy“ war, wo in den Achtziger Jahren Duisburgs Sportler ein und aus gingen. „Gerade Eishockeyspieler waren dort oft zu Gast. Leute wie Gerry Hangsleben und Dave O’Brien traf man im Gypsy regelmäßig“, erinnert sich Kessen. „Freitags und samstags war das der Treffpunkt für die Sportler der Stadt.“ Was James auszeichnete, war sein freundliches Lächeln. Und so wird er auch in Erinnerung bleiben. (the)

