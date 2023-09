Trauer beim DSV 98: Dietmar Niechcial ist tot

Duisburg. Große Trauer beim Duisburger SV 98: Nach seiner Ehefrau Gisela starb nun auch Dietmar Niechcial. Beide haben viel für den Verein geleistet.

Es ist traurig, und es ist vielleicht auch gut so. Anfang Juli verstarb Gisela Niechcial. Jetzt ist Dietmar Niechcial, ihr Ehemann, nach langer schwerer Krankheit im Alter von 73 Jahren gefolgt. Beide waren sie in den 1980er und 1990er Jahren dem Duisburger Schwimmverein 1898 eng verbunden. Gisela Niechcial führte als Trainerin Schwimmerinnen wie Britta Dahm zu olympischen Ehren. Dietmar Niechcial war als Wasserballwart für die Erfolge der Bundesliga-Mannschaft der 98er mitverantwortlich. Anfang der 1980er übernahm er die Aufgabe und war bis 1997 für seinen Verein mit Heimat auf der Kruppstraße im Sportpark Duisburg engagiert.

Nationalspieler wie Diego Chalmovsky, Dirk Klingenberg, Rainer Hoppe, die Brüder Ralf und Werner Obschernikat oder Uwe Sterzik gehörten damals zum Kader des Bundesligisten. Legendär waren die Derbys mit dem Nachbarn ASCD, die Duelle mit dem Serienmeister Wasserfreunde Spandau oder die Auftritte im Europapokal. In den 1980er Jahren wurden die 98er sieben Mal Deutscher Vizemeister.

„Er hat für uns immer alles getan“

Dietmar Niechcial sorgte dafür, dass der DSV mit einer schlagkräftigen Mannschaft Saison für Saison ins Becken ging. Er tat noch mehr. Klub-Legende Werner Obschernikat erinnert sich an den Mann in der Verantwortung: „Er hat für uns immer alles getan. Er war immer bereit, sich für uns einzusetzen.“ Der heutige Trainer der Bundesliga-Mannschaft, Christian Vollmert, beschreibt sein Wirken so: „Er war ein Mentor.“ Zusammen mit dem langjährigen Sportlichen Leiter Werner Marker trug Niechcial ebenfalls die Verantwortung für die Nationalmannschaftsturniere wie den FINA-Worldcup 1985 im Schwimmstadion.

49 Jahre waren Gisela und Dietmar Niechcial verheiratet. Gemeinsam wechselten sie Anfang der 1980er Jahre vom ASCD zum DSV. Gemeinsam verbrachten sie viele ihrer freien Stunden für den Verein. Gemeinsam wechselten sie später zurück zum Amateur. Jetzt sind sie fast zeitgleich auch diesen Weg gemeinsam gegangen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg