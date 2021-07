Transfercoup: Hamborn 07 holt Timm Golley aus Saarbrücken

Duisburg. Der Ex-Profi Timm Golley kommt vom 1. FC Saarbrücken zu Hamborn 07. Der Dinslakener spielte zuvor auch für Fortuna Düsseldorf und Viktoria Köln.

Das nennt man wohl Transfercoup: Gerade noch rechtzeitig vor dem Start der Meisterschaft in der Fußball Landesliga hat Hamborn 07 noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mit Timm Golley vom 1. FC Saarbrücken wurde eine hochkarätige Verstärkung für den offensiven Mittelfeldbereich verpflichtet. Dies konnte Hans-Günter Bruns nach Vertragsunterzeichnung im Holtkamp am Freitagabend vermelden.

„Timm ist vielseitig einsetzbar, verfügt über einen großen Offensivdrang und bringt absolute Torgefährlichkeit mit“, schwärmt der Sportliche Leiter der Löwen nach dem gelungenen Deal über den Neuzugang.

Rückkehr in die Heimat

Zugegebenermaßen machten glückliche Umstände erst den Transfercoup möglich. „Wir haben davon erfahren, dass Timm sich wieder im Richtung Heimat orientieren will, um sich vorrangig seinem Beruf zu widmen,“ verrät Hans-Günter Bruns, der umgehend seine guten Drähte zum FCS aktivierte, um Kontakt mit dem gebürtigen Dinslakenr aufzunehmen.

Dann ging es recht zügig. „Wir waren uns im Grunde schnell handelseinig“, freute sich Bruns. Denn das Engagement Golleys im Holtkamp ist eine Win-Win-Situation sowohl für 07, das große Qualität in den Kader bekommt, als auch für Golley, der vor kurzem mit seiner Freundin nach Walsum in den Duisburger Norden gezogen ist, aus beruflichen Gründen mit dem Fußball kürzer treten will, aber immer noch die sportliche Herausforderung sucht. Die neue sportliche Heimat ist nur noch einen Katzensprung vom neuen Wohnort entfernt.

In Hamborner Nachbarschaft groß geworden

Nach rund zehn Jahren im Profi-Fußball wird der Wechsel nach Duisburg sicherlich eine große Umstellung für den Neu-Hamborner bedeuten. Die Voraussetzungen sind aber gut, denn seine ersten Fußballjahre verbrachte Golley in direkter Hamborner Nachbarschaft bei den Junioren des VfB Lohberg und des SuS Dinslaken 09. Mit den 09ern spielte er als Senior dann zwischen 2009 und 2010 in der Landesliga, ehe es ihn für weitere zwei Jahre zum Landesligisten PSV Wesel-Lackhausen zog. Nach zwei Jahren in der Regionalliga bei Fortuna Düsseldorf II, wechselte er in deren Profikader und kam hier in der 2. Bundesliga zum Einsatz. Weitere Profi-Stationen waren der FSV Frankfurt und Viktoria Köln.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg