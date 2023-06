Tradition und Moderne bei den Ruhr Games in Duisburg

Eine imposante Kulisse: Schon 2019 waren die Stabhochspringer in Duisburg im Landschaftspark Nord an der Gleiswaage am Start.

Duisburg. 5200 junge Sportlerinnen und Sportler sind bis Sonntag in Duisburg bei den Ruhr Games am Start. Start in das „Super-Sportwochenende“.

Mit den Ruhr Games beginnt am Donnerstag das „Super-Sportwochenende“ in Duisburg, das es in dieser Form nur selten gegeben hat. Zum zweiten Mal nach 2019 steigt – überwiegend im Landschaftspark Nord – das Festival des Sports, bei dem 5200 junge Athletinnen und Athleten an den Start gehen werden. Bis zum Sonntag geht es in 19 Sportarten und 330 Disziplinen um 760 Medaillen. Am Abschlusstag wird der Sport die Stadt fest im Griff haben. Dann steht auch der 40. Rhein-Ruhr-Marathon auf dem Programm.

Die Ruhr Games in Duisburg leben auch von der imposanten Industriekulisse des Landschaftsparkes. „Der gesamte Landschaftspark wurde in den vergangenen zwei Wochen von über 280 Helferinnen und Helfern zu einer spektakulären Multisport- und Kultur-Erlebniswelt umgebaut“, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter.

Die Veranstalter rechnen bei den Ruhr Games in Duisburg mit einem hohen Besucher-Aufkommen im Landschaftspark Nord. Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Wie schon bei der letzten Auflage der Spiele vor vier Jahren werden sich die Stabhochspringer im Schatten der alten Industrie-Stätte an der Gleiswaage mit Kraft und Schwung in die Höhe schrauben. Traditionelle Sportarten erscheinen in einem ungewohnten Licht. Auf der Piazza Metallica steigt das Basketball-Turnier mit Dreier-Teams. In der Kraftzentrale und auf dem Bunkervorplatz gehen die Judokas auf die Matte. Auch die Sportakrobaten sind hier am Start, wie auch die Boxer. An der Gleiswaage haben die Veranstalter 140 Tonnen Sand aufschütten lassen, damit die Beach-Volleyballer dort einen Teil ihrer Wettkämpfe austragen können. Weitere Spiele stehen am Toeppersee auf dem Programm.

Tradition trifft bei den Ruhr Games auf die Moderne. Den Reiz des Festivals machen auch Sportarten wie das Bouldern und das BMX-Fahren aus. An allen Tagen stehen zudem Freestyle-Motocross-Shows auf dem Programm.

Wasserball beim ASC Duisburg

Auch im weiteren Stadtgebiet geht es um Ruhr-Games-Medaillen. Auf der Anlage der DJK Lösort Meiderich sind beispielsweise die Bogenschützen im Einsatz. Der MSV Duisburg richtet an der Westender Straße zwei Fußball-Turniere aus. Der ASCD ist in seinem Vereinsbad Gastgeber eines internationalen Wasserball-Turniers. Im Schwimmstadion steigen die Schwimmwettkämpfe, nebenan im Leichtathletikstadion geht es um gute Zeiten und Weiten. In der Walter-Schädlich-Halle in Hamborn sind die Tischtennis-Cracks am Start, an der Krefelder Straße in Rheinhausen die Handballer.

Der Eintritt ist bei allen Wettkämpfen frei, vor allem im Landschaftspark ist mit einem sehr hohen Besucher-Aufkommen zu rechnen. Alle Informationen zum Festival sind im Internet auf der Seite www.ruhrgames.de zu finden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg