Torsten Lieberknecht und der große Wunsch zum Jahrestag

Torsten Lieberknecht hatte am Donnerstag Jahrestag. Auf den Tag genau vor zwei Jahren trat der Fußballlehrer seinen Dienst beim MSV Duisburg an. Und was für ein Auftakt war ihm als Willkommensgruß geglückt: Die Zebras, damals Schlusslicht in der 2. Bundesliga, gewannen völlig überraschend beim Spitzenreiter 1. FC Köln mit 2:1.

Seither ist viel passiert oder eben auch nicht passiert. Lieberknecht konnte den Abstieg aus der zweiten Klasse nicht verhindern. In der vergangenen Saison konnte der 47-Jährige den Drittligisten nicht zum Aufstieg führen. Corona war schuld, so hört es sich an, wenn Torsten Lieberknecht Bilanz zieht. Was er aber auch sagt: „Ich fühle mich hier sehr wohl. Ich habe einen Verein gefunden, der zu mir passt, und ich glaube auch, dass ich zum MSV passe. Immer noch.“ Die Familie habe was Gutes vorgefunden. Als amtliche Mitstreiter nennt er seinen Manager Ivica Grlic und den Präsidenten Ingo Wald. Auf Wechselgerüchte als Nachfolger von Boris Schommers beim 1. FC Kaiserlautern geht Lieberknecht gar nicht erst ein. Lieberknecht wirkt sehr zu Hause in Meiderich und Umgebung.

Lieberknecht: „Haben fantastischen Fußball gespielt“

Wären da eben nicht die verpassten Gelegenheiten, die jede Menge Wasser in das Glas mit dem besten Duisburger Wein befördern. Immerhin, das zweite Jahr vermag der Trainer in helleres Licht zu tauchen. „Wir konnten über lange Zeiten einen neuen Geist erwecken und die Fans zufriedenstellen.“ Fast hätte es zum Aufstieg gereicht. „Das I-Tüpfelchen hat gefehlt“, sagte er ebenfalls. „Und der Aufstieg wäre dann auch verdient gewesen, weil wir über lange Zeit fantastischen Fußball gespielt haben.“

Will der Coach die Wurzeln tiefer in die heimische Erde wachsen lassen, wäre ein voller und nicht nur ein Fast-Erfolg ausgesprochen vertragsverlängernd. Nach den beiden ersten Spielen der Saison sieht es danach noch nicht aus. Nur einen Punkt holte die neuformierte Mannschaft. Vielleicht ist das ja eine Art Strategiewechsel. In den ersten beiden Spielzeiten stand unter dem Zwischenzeugnis des Arbeitgebers „stark angefangen – stark nachgelassen.“ Bei der Amtsübernahme von Ilia Gruev legte Lieberknecht los wie die Feuerwehr und führte seine Zebras flugs aus den Abstiegsrängen. Nach den Winterferien war es dann mit aller Herrlichkeit vorbei. In der Vorsaison stürmte die neue Mannschaft an die Spitze und hielt sich dort bis zum 32. Spieltag. In der Schlusstabelle bedeutete Platz fünf aber: Dicht daneben ist auch vorbei an der zweiten Liga.

Am Samstag geht es für den MSV nach Lübeck

Ohnehin hält Lieberknecht mehr von der Idee „Ende gut – alles gut“. So spricht er davon, dass sich die Mannschaft in diesem Jahr Schritt für Schritt entwickeln werde. Hilfreich wäre bereits der nächste Satz am Samstag beim Aufsteiger VfB Lübeck. An der Qualität der Formation sollte es nicht scheitern. Der Trainer hält an der Aussage fest, dass der aktuelle Kader „nicht schlechter“ sei als der des Vorjahres. Die Abgänge wurden zwar nicht eins zu eins, aber innerhalb des neuen Systems adäquat ersetzt. Zum Thema Ersetzen: Torsten Lieberknecht hält sich mit dem Wunsch zurück, zum Jahrestag einen hübsch verpackten neuen Offensivspieler zu bekommen.

Nach Moritz Stoppelkamps Ausfall auf unbestimmte Zeit mit Pfeifferschem Drüsenfieber und der Langzeitpause von Ahmet Engin mit einer Oberschenkelverletzung wäre ein Nachkauf hilfreich. Am 5. Oktober schließt das Transferfenster. Gemeinsam mit Ivica Grlic hält Lieberknecht die Augen offen. Namen hat man auch schon ausgetauscht. Wenn was Passendes dabei sei, mache das Sinn. Dann erklärt der Trainer sehr ausführlich, dass er keiner sei, der aufspreche und Forderungen stelle. Am Ende sagt er schlicht: „Das habe ich lang ausgeführt für eine kurze Frage. Ich hätte auch sagen können: Der Wunsch ist groß.“