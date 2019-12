Duisburg. Landesliga-Tabellenführer TV Jahn Hiesfeld hat bislang nur gegen den FSV verloren. Der DSV 1900 ist schon am Samstag in Wermelskirchen zu Gast.

Zum Rückrundenstart gibt’s gleich das Topduell in der Gruppe 1 der Fußball-Landesliga: Spitzenreiter TV Jahn Hiesfeld empfängt den direkten Verfolger FSV Duisburg. Auswärts müssen auch der DSV 1900 und Hamborn 07 ran, daheim ist nur der SV Genc Osman gefordert.

SV Wermelskirchen – Duisburger SV 1900 (Sa., 16 Uhr): Der DSV 1900 kann dafür sorgen, dass das Weihnachtsfest in Wanheimerort etwas entspannter gefeiert werden kann. Dazu wäre es allerdings wichtig, am heutigen Samstag einen Sieg im Bergischen Land einzufahren. „Ich erwarte ein enges Spiel auf Augenhöhe“, sagt DSV-Trainer Julien Schneider. Das Hinspiel hatten die Schwarz-Roten mit zwei Toren in den letzten zehn Minuten mit 4:2 für sich entschieden – der spielerische Unterschied hätte aber damals schon für weniger Gekribbel sorgen müssen. „Auch diesmal dürfen wir uns nicht auf unsere spielerischen Qualitäten verlassen, sonst gibt es ein bitterböses Erwachen“, mahnt Schneider die nötige Kampfbereitschaft an. „Wermelskirchen hat eine robuste Mannschaft und zudem den einen oder anderen Verletzten zurückbekommen.“ Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Pierre Kanzen.

TV Jahn Hiesfeld – FSV Duisburg (So., 14.15 Uhr): Zum Saisonstart brachte der FSV dem Mitabsteiger aus der Oberliga mit einem 2:0 die bislang einzige Niederlage bei – eine Wiederholung würde die Chance erhöhen, den Dinslakenern in der Rückrunde den momentan einzigen sicheren Aufstiegsplatz noch abzuluchsen. „Wir haben aber zum Jahresausklang zwei Spitzenspiele – jetzt in Hiesfeld und nächste Woche gegen Genc Osman“, betont Trainer Markus Kowalczyk, der dabei insgesamt mehr als die drei dabei in der Hinrunde herausgesprungenen Punkte holen will. Gegen den TV Jahn könnte dieselbe Elf wie zuletzt beim 4:2 in Remscheid starten; allerdings hatte sich da auch Nermin Badnjevic mit starker Leistung nach seiner Einwechslung empfohlen.

Blinort Namoni (vorn rechts) könnte durch Ausfälle in der Offensivabteilung in die Hamborner Startelf rücken. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

VfB Frohnhausen – Hamborn 07 (So., 15 Uhr): Zwei Siege in Folge – das sorgt im dunklen Spätherbst für eine erkennbare Aufhellung der Stimmung bei den Löwen. „Das merkt man im Training sofort“, sagt Trainer Michael Pomp. Den positiven Trend, der sein Team auf den ersten Nichtabstiegsplatz geführt hat, möchte er auch gern bei den Essenern fortsetzen, die lange die Gruppe anführten und inzwischen Tabellenfünfter sind. „Wir haben aus den letzten Spielen unheimlich viel Selbstvertrauen gezogen“, glaubt Pomp. André Meier, zweifacher Torschütze beim 3:2 in Burgaltendorf, wird voraussichtlich wegen Magen-Darm-Problemen ausfallen; auch Julian Bode dürfte nicht fit werden. Denkbar, dass Blinort Namoni dafür in die Startelf rutscht.

SV Genc Osman – VfB Solingen (So., 15.30 Uhr): Ilyas Basol nimmt kein Blatt vor den Mund. „Alles andere als ein klarer Sieg wäre eine Enttäuschung für uns“, sagt der Genc-Trainer vor dem Heimspiel gegen das Schlusslicht. „Das soll nicht respektlos klingen, aber wenn uns das nicht gelingt, würde das nicht zu unseren Ansprüchen passen. Wir wollen jetzt die drei Punkte holen, um dann im letzten Spiel des Jahres zu sehen, was dort möglich ist. Gegen den FSV sind wir aber nicht so blauäugig, von vornherein drei Punkte einzuplanen.“ Allerdings ist auch Basol nicht sorgenfrei. Mit Salih Altin, Samet Sadiklar, Samed Basol, Deniz Zarifoglu, Hakan Uzun und Hüseyin Ünal fallen wichtige Spieler aus. „Da sind die Spieler aus der zweiten Reihe gefordert, die schon mit den Hufen scharren“, so Basol. Burak Akarca verlässt Genc in der Winterpause in Richtung SC Kapellen-Erft. „Burak hat eine junge Familie und schafft es zeitlich einfach nicht mehr“, so Basol. Auch Engincan Yildiz verlässt den Verein. Ein taiwanesischer U-21-Nationalspieler absolviert derzeit ein Probetraining und wird sich Genc mit hoher Wahrscheinlichkeit anschließen.