Tobias Fleckstein bringt dem MSV Duisburg schon Rendite ein

Die meisten Neuzugänge des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg haben noch ihre liebe Mühe, beim neuen Arbeitgeber nachhaltig Fuß zu fassen. Für Tobias Fleckstein gilt das nicht – und das mag überraschen, denn der MSV präsentierte den 21-Jährigen im Sommer als eine Investition in die Zukunft. Rendite gibt es aber schon jetzt: Der Innenverteidiger hat sich in den ersten Spielen als Stammkraft etabliert.

Das erste Saisonspiel in Rostock im September verbrachte Fleckstein noch auf der Bank, in den folgenden fünf Partien stand der gebürtige Herner jedoch immer in der Startaufstellung und spielte durch. In München krönte er seine Leistung beim 2:0-Sieg mit seinem ersten Drittliga-Treffer. „Es ist schön, dass ich der Mannschaft helfen konnte – wenn auch mit einem etwas glücklichen Treffer“, sagte Fleckstein, der den Ball nach einem gescheiterten Abwehrversuch des Müncheners Quirin Moll mit der Nase ins Tor befördert hatte.

Fleckstein kam als „vermeintliche Nummer vier“ zum MSV Duisburg

Bei der Verpflichtung des Abwehrspielers hatte der MSV seinen Cheftrainer mit dem Satz „Wir wollen ihn behutsam zum Herausforderer ausbauen“ zitiert. Fleckstein kam aus der Regionalliga (Holstein Kiel II), da ist es nicht die schlechteste Idee, sich zunächst in Zurückhaltung zu üben.

Nun ging alles etwas schneller. Das freut Trainer Torsten Lieberknecht. Immerhin sei Fleckstein als „die vermeintliche Nummer vier in der Innenverteidigung“ gekommen. Trotzdem hält der Coach auch nach dem verheißungsvollen Saisonstart seines Neuzuganges den Ball flach. Fleckstein müsse weiter an sich arbeiten und vor allem konstant bleiben.

Gemablies hat es beim MSV Duisburg derzeit schwer

Fehlende Konstanz ist das, was der vermeintlichen Nummer zwei in der Duisburger Innenverteidigung aktuell fehlt. Vincent Gembalies, der seine zweite Drittliga-Saison bestreitet, kommt erst auf zwei Saisoneinsätze, nach der 0:2-Niederlage gegen Uerdingen gehörte er in München nicht einmal dem Kader an. Der Trainer spricht von schwankenden Leistungen. Somit fiel auch der 20-Jährige den Rotationen in der Abwehrkette schon mehrfach zum Opfer.

Nach dem Sieg in München besteht für Torsten Lieberknecht kein Grund, in der Abwehrformation Veränderungen vorzunehmen. Rechtsverteidiger Max Sauer, der in München mit einer Muskelblessur aus dem Spiel ging, hat nach MSV-Angaben keine schwerwiegende Verletzung erlitten. Für einen Einsatz im Nachholspiel gegen den 1. FC Saarbrücken am Mittwoch könnte es reichen.