Tennisturnier in Meiderich: Duisburg Open sind aufgestiegen

Duisburg. Das Turnier des Meidericher TC 03 wurde durch den Deutschen Tennis-Bund weiter aufgewertet. Ab Sonntag fliegen die Bälle an der Borkhofer Straße.

Die Duisburg Open haben den Aufstieg geschafft. Bislang wurde das DTB-Ranglistenturnier des Meidericher TC 03 in die Kategorie S 5 eingestuft, also als Tennis-Turnier mit überregionaler Bedeutung. Allein das war schon aller Ehren wert.

In diesem Jahr ist der traditionsreiche Schlagabtausch, der acht Mal als „its Open“ über die Bühne ging und nun zum sechsten Mal als Duisburg Open firmiert, der Kategorie S 4 zugehörig. „Unserem Antrag auf Höhergruppierung wurde endlich stattgegeben“, freut sich Thomas Naumann über die erhöhte Wertschätzung seitens des Deutschen Tennis-Bundes, die sich der MTC 03 auch redlich verdient hat. Naumann ist per Definition von S 4 nun Direktor eines „Turniers mit starker deutscher Beteiligung“.

Meidericher Turnier hat in der Spitze noch einmal zugelegt

140 Meldungen sind eingegangen und damit 35 mehr als im vergangenen Jahr, 14 Konkurrenzen kommen zur Austragung. „Wir haben in der Breite, aber auch in der Spitze noch einmal zulegen können“, sagt Naumann: „Es sind viele Spieler dabei, die in ihrer Altersklasse zu den Top 30 zählen.“ Allein das Meldeergebnis in den jüngsten Altersklassen lässt – wie bei so vielen Turnieren – zu wünschen übrig. Bei den Herren 30 und 35 gab es insgesamt nur vier spielwillige Jungsenioren, die nun im Modus „Jeder gegen jeden“ antreten. Bei den Damen 30 und 35 stand sogar die Null. Am stärksten frequentiert sind die Herren 50 (20 Teilnehmer), Herren 55 und 60 (jeweils 16 Teilnehmer).

In den Jahren 2021 (Peter Kirchhof/Herren 60) und 2022 (Thomas Naumann/Herren 50) konnte der MTC 03 jeweils einen Turniersieg verbuchen. Diesmal wird sich ein Meidericher Erfolg aufgrund des noch stärkeren Teilnehmerfeldes schwerer realisieren lassen. „Natürlich ist es schön, wenn ein Lokalmatador lange im Turnier verbleibt und vielleicht sogar gewinnt. Aber viel wichtiger ist, dass alle Teilnehmer bei uns eine gute Zeit haben und gerne wiederkommen“, könnte Naumann bei allem Ehrgeiz gut damit leben, nicht ganz vorne zu landen. Neben dem Turnierdirektor und Titelverteidiger darf sich auch sein Vereinskamerad Christian Swienty (Herren 45) Chancen ausrechnen, weit zu kommen.

Die Duisburg Open beginnen am Sonntag. Ab 11 Uhr geht es an der Borkhofer Straße um Spiel, Satz und Sieg. Wochentags wird in der Regel ab 13 oder 14.30 Uhr gespielt. Am Finalwochenende geht es um 10 Uhr los. Das Turnier ist auch in diesem Jahr Teil der Dunlop Senior Tour, die seit 2005 ausgetragen wird. Die 16 besten Spieler jeder Altersklasse qualifizieren sich für das Masters, das vom 12. bis 17. September auf der Anlage von Rot-Weiß Dinslaken stattfindet. (kök)

