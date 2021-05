Tennis Tennisklub am Mattlerbusch hat neuen Vorstand gewählt

Duisburg. Die Mitglieder wurden im sogenannten Umlaufverfahren befragt. Auf der Anlage des Vereins wird in den kommenden Wochen fleißig gebaut.

Als erster Tennisverein in Duisburg führte der Tennisklub am Mattlerbusch seine diesjährige Jahreshauptversammlung und die damit verbundene Wahl des neuen Vorstandes mit Hilfe eines sogenannten Umlaufverfahrens durch.

„Es ist vergleichbar mit einer Art Briefwahl“, sagt Marian Zielinski, alter und neuer 1. Vorsitzender. Der Klub hatte im Vorfeld auch die Möglichkeit einer Online-Jahreshauptversammlung geprüft, „aber das hätte technisch bei uns nicht funktioniert“, so Zielinski weiter. 167 stimmberechtigte Mitglieder waren aufgerufen, einen neuen Vorstand zu wählen; 103 haben abgestimmt. „Das ist mit Sicherheit eine Wahlbeteiligung, die sich sehen lassen kann“, ist Sascha Papewalis, neuer Finanzwart des Vereins, zufrieden mit dem Ergebnis des Verfahrens.

Unterstützung durch die Landesregierung

Nächstes Projekt: die Sanierung der Tennishalle. Mithilfe des Förderprogramms „Moderne Sportstätte 2022“ der NRW-Landesregierung wurde dieses Vorhaben in Angriff genommen. Die alte Außenhülle wird vollständig abgetragen und durch eine energetische, doppelwandige Hülle ersetzt. Auch die Beleuchtung und das Beheizen finden in der neuen Halle unter energieeffizienten Gesichtspunkten statt. „Wir setzen die neuesten Standards ein und rechnen dadurch mit einer Reduzierung des Energieverbrauchs von etwa 25 Prozent“, sagt Stefan Niehoff, Projektleiter des TKM für die Hallensanierung und neuer 2. Vorsitzender des Vereins. Die Baumaßnahmen sollen im Juni abgeschlossen sein. Marian Zielinski: „Wir müssen auch viel Eigenleistung erbringen. Aber alle packen mit an und bringen sich ein. Einfach klasse. Das zeigt, wie gut unser Vereinsleben funktioniert.“

Sportwart Jens Schepers fasst die Sanierung aus sportlicher Hinsicht zusammen: „Ich als Sportwart sehe unseren Klub durch diese und andere Innovationen bestens für die Zukunft aufgestellt und kann es kaum erwarten, mit unseren Mitgliedern, die Herausragendes bei der Sanierung geleistet haben, unsere neue Halle mit spannenden Matches einzuweihen.“

Gewählt wurden außerdem: Jens Schepers (Sportwart), Heinz Garden (Seniorenwart), Cedric Siebert, Sören Bauer (1. und 2. Jugendwart), Fenja Stratenhoff (Schriftwartin), Roswitha Hampel (Hauswartin).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg