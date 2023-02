TC Eintracht Duisburg meldet zwölf Teams in höheren Ligen

Duisburg. Der Tennis-Verband Niederrhein hat die Ligeneinteilung für die neue Saison bekanntgegeben. So spielen die Duisburger Vereine.

Die Damen 65 des DSC Preußen und die Herren 50 des Meidericher TC 03 wissen bereits, wann es für sie losgeht. Beide Mannschaften gehen in der Tennis-Regionalliga West an den Start, die ihre Ligeneinteilungen und Spielpläne schon kurz vor Weihnachten veröffentlicht hat. Die Preußen-Damen betreten nach dem Aufstieg am 3. Mai beim Bonner THV Neuland. Die MTC-Herren, die sich im vergangenen Jahr souverän den Klassenerhalt sichern konnten, sind zum Auftakt am 13. Mai beim Marienburger SC zu Gast.

Der Tennis-Verband Niederrhein hat nun ebenfalls die Ligeneinteilung bekanntgegeben, die Spielpläne und Mannschaftsaufstellungen folgen im März. Duisburg ist erneut zahlreich vertreten. Insgesamt nehmen 30 Mannschaften am Spielbetrieb der Niederrheinliga, 1. Verbandsliga und 2. Verbandsliga teil. Der TC Eintracht Duisburg hat zwölf Teams gemeldet, der DSC Preußen vier, der Meidericher TC 03 drei. Die West-Vertreter Homberger TV und TC Rumeln-Kaldenhausen sind ebenso mit zwei Mannschaften vertreten wie die Turnerschaft Rahm und Hamborn 07. Der Homberger TC Grün-Weiß, der Post SV Blau-Weiß und der TK am Mattlerbusch stellen jeweils ein Team. Nachfolgend die Einteilung der Ligen auf Niederrhein-Ebene mit Duisburger Beteiligung. (kök)

Niederrheinliga

Damen 50: TC Eintracht, TC Rheindahlen, Korschenbroicher TC, Wuppertaler TC, ASC Ratingen-West, Grafrather TC Rot-Weiß.

Damen 55: TC Eintracht, DSC Preußen, Grün-Weiß-Rot Büderich, Unterbacher TC, NEW Sportgemeinschaft.

Herren 50: TC Eintracht, Blau-Weiß Krefeld, PSV Essen, TC Rheinstadion Düsseldorf, ETB Schwarz-Weiß Essen, Düsseldorfer TC.

Herren 55: TC Eintracht, TV Vennikel, TC Raadt, TC Bredeney, Düsseldorfer SC, Barmer TC, Blau-Weiß Krefeld, Gladbacher THC.

Herren 60: Meidericher TC 03, SC Rot-Weiß Remscheid, Korschenbroicher TC, TC Stadtwald Hilden, Rochusclub Düsseldorf II, Germania Hoisten, Blau-Weiß Issum.

Herren 65: Meidericher TC 03, TC Rumeln-Kaldenhausen, TC Stadtwald Hilden, DSD Düsseldorf, SC Rot-Weiß Remscheid, Grün-Weiß Reichswalde.

1. Verbandsliga

Damen 60 (Wochenende): TC Eintracht, Blau-Weiß Wülfrath, Grün-Weiß-Grün Krefeld, Grün-Weiß Kray, Post-SV Mülheim.

Damen 65: TC Eintracht, Blau-Weiß Neuss, TC Feldhausen, Grün-Weiß Lennep, TC Kartause, TC Gerresheim.

Herren 30: TC Eintracht, Grün-Weiß Lennep, TV Jahn Kapellen, TC Helene Essen, Düsseldorfer TC, Düsseldorfer SC, TC Ford Wülfrath.

Herren 40: DSC Preußen, TC Raadt, Blau-Weiß Krefeld, Lintorfer TC, TuB Bergisch Born, TC Ohligs.

Herren 60: TC Eintracht, Turnerschaft Rahm, Grün-Weiß Lennep, TC Waldhof Bottrop, TC Moers 08, Rheydter TV Schwarz-Weiß.

Herren 65: TC Eintracht, ETB Schwarz-Weiß Essen, Sportpark Moers-Asberg, Baumberger TC, T8512 Kartause, TV Winnekendonk.

Herren 75: Homberger TV, TV Kartause, Angermunder TC; Viersener THC, Solinger TC, Blau-Weiß Wevelinghoven, Elberfelder TC, Grün-Weiß Stadtwald Essen.

Herren 75 (Doppelrunde): Homberger TV, TC Waldfriede, TC Raadt, SV Neukirchen, Grün-Weiß St. Tönis.

2. Verbandsliga

Herren: DSC Preußen, TC Hösel, Solinger TC II, Blau-Weiß Krefeld II, Rot-Weiß Düsseldorf, Sportpark Moers-Asberg, TC Kaiserswerth III.

Damen: TC Eintracht, Blau-Weiß Issum, Rot-Weiß Düsseldorf, Blau-Weiß Flüren, Blau-Weiß Krefeld, TC Kaiserswerth II, Gold-Weiß Wuppertal.

Damen 30: Hamborn 07, Rot-Weiß Steele, TV Rhede, Mettmanner THC, TC 13 Düsseldorf, TC Ford Wülfrath.

Damen 40, Gruppe 2: Meidericher TC 03, Düsseldorfer TC, Rot-Weiß Emmerich, Grün-Weiß-Rot Büderich, Blau-Gelb Eigen, TC Stadtwald Hilden, TK Oberhausen.

Gruppe 3: TC Eintracht, Blau-Weiß Leichlingen, Glehner TC; TuS Breitscheid, TC Helene, TC Holthausen II, TC Stadtpark Fischeln.

Gruppe 4: Homberger TC Grün-Weiß, TSC Unterfeldhaus, TC Kaiserswerth, Blau-Weiß Wickrath, Dinslakener TG Blau-Weiß, Kettwiger TG II.

Herren 30: TK am Mattlerbusch, Bayer Wuppertal, TK Oberhausen, TC Wersten, DJK Holzbüttgen, TV Burgaltendorf, TC Rheinstadion Düsseldorf.

Herren 40, Gruppe 1: TC Eintracht, TC Kaiserswerth, Treudeutsch Lank, Krefelder TG, Grün-Weiß Burscheid, Rot-Weiß Steele.

Gruppe 3: Hamborn 07, TV Lobberich, TV Eintracht Frohnhausen, Blau-Schwarz Düsseldorf II, Grün-Weiß Stadtwald Essen, Rot-Weiß Grimlinghausen.

Herren 50: Turnerschaft Rahm, SG Rheinkamp-Repelen, Rot-Weiß Kempen, Blau-Gelb Eigen, TSG Benrath, TC Ford Wülfrath.

Herren 55: DSC Preußen, TC Heisingen, Post SV Düsseldorf, HTC Schwarz-Weiß Neuss, Grün-Weiß Rhede, Blau-Weiß Leichlingen, TV Burgaltendorf.

Herren 60: TC Rumeln-Kaldenhausen, ETUF Essen, TC Erkrath, Vohwinkeler STV, TC Königshardt, Blau-Weiß Moers, Blau-Weiß Monheim.

Herren 70: Post SV Blau-Weiß, Grün-Weiß-Grün Krefeld, Mettmanner THC, MTV Rheinwacht Dinslaken, Rot-Weiß Vluyn, Unterbarmer TC II, TV Vennikel.

