Talfahrt des FSV Duisburg setzt sich mit 0:7-Pleite fort

Thomas Kristaniak

Wie soll das nur weitergehen? Der FSV Duisburg befindet sich nach dem Abstieg aus der Fußball-Oberliga offenkundig auf ungebremster Talfahrt und hat nach zuletzt drei 0:4-Niederlagen in Folge nun noch schlimmere sportliche Prügel kassiert: Nach dem 0:7 (0:2) gegen den zuvor um gerade einmal einen Punkt besser dastehenden VfB Frohnhausen stellt sich immer dringender die Frage, wer nun den drohenden Durchmarsch in die Bezirksliga verhindern kann.

„Lass Dich nicht unterkriegen“, gab Gästetrainer Issam Said seinem Freund Erol Ayar nach Schlusspfiff mit auf den Weg. Der weiterhin auch als Interimstrainer fungierende FSV-Vorsitzende gibt zwar das Mantra aus, Ruhe zu bewahren, weiß aber auch, dass die Mannschaft nun unbedingt jemand braucht, der sie wieder auf Kurs bringt.

Wer das sein kann? „Ich habe zwei, drei Kandidaten“, sagt Erol Ayar. Einen davon, Guido Contrino, hatte er am Sonntag auf die Anlage eingeladen, doch der frühere Torhüter, dessen Engagement bei Ligakonkurrent Blau-Weiß Mintard am Freitag zu Ende gegangen war, mochte nach dem zwischenzeitlichen 0:4 nicht mehr zuschauen und fuhr heim.

Issa Issa schlägt gleich viermal zu

Eigenwerbung, um wieder einen offiziellen Amtsinhaber an die Seitenlinie zu bekommen, hat die Mannschaft am Sonntag höchstens ansatzweise betrieben. Alle Hoffnungen, gegen den Tabellennachbarn die Wende zum Besseren einzuläuten, waren schon nach acht Minuten über den Haufen geworfen. Aksit Sen hob die Kugel zum 0:1 über den weit vor seinem Tor stehenden Adnan Laroshi (4.), vier Minuten später erzielte Issa Issa den ersten seiner insgesamt vier Treffer.

Mit der Hereinnahme des zuvor in Ungnade gefallenen Kapitäns Can Serdar lief es bis zur Pause besser, doch auch beste Chancen wie der auf der Linie geklärte Schuss von Furkan Cakmak (33.) blieben ungenutzt. Fünf Minuten nach Wiederbeginn kam dann jeder Widerstand mit dem 0:3 durch Issa Said zum Erliegen. In der 72. Minute holte sich dann noch Luis Bukvasevic für ein Frustfoul die rote Karte ab.

FSV: Laroshi (46. Lawrence) – Alameddine, Bayrak, Zekjiri, Ogbonna (80. Demircan) – El Moumen, Cakmak (80. Giourouk), Nkamanyi, Kapinga (21. Serdar) – Mallek (65. Bostanci), Bukvasevic.

Tore: 0:1 Sen (4.), 0:2 Issa Issa (8.), 0:3, 0:4 Said (51., 56.), 0:5, 0:6, 0:7 Issa Issa (65., 69., 90.).

Rote Karte: Bukvasevic (72.).