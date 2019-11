Taekwondo-Center Duisburg lädt zum Weltranglistenturnier ein

Duisburg. Der Internationale Hasado-Cup findet erstmals in der Walter-Schädlich-Halle statt. Rund 270 Sportlerinnen und Sportler sind am Samstag dabei.

Die Walter-Schädlich-Halle ist zum zweiten Mal innerhalb von rund zwei Monaten Schauplatz einer großen Taekwondo-Veranstaltung: Das Taekwondo-Center Duisburg hatte im September bereits den Niederrhein-Cup in Hamborn ausgerichtet. „Diesmal ist es ein Weltranglisten-Turnier“, freut sich Timur Mutlu, Trainer und Vereinschef des Laarer Clubs, auf den internationalen Hasado-Cup, der erstmals in Duisburg über die Bühne geht. Los geht es am am Samstag um 10 Uhr; bis wahrscheinlich 18 Uhr werden die Kämpfe dauern.