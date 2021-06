Taekwondo-Center Duisburg ist nun Leistungszentrum

Duisburg. Der Verein von Cheftrainer Timur Mutlu ist von der NWTU ausgezeichnet worden. Außerdem gibt es künftig ein zweites Standbein in Hochfeld.

Seit der vergangenen Woche sind die Pforten des Taekwondo-Centers Duisburg wieder geöffnet. „Endlich“, sagt Timur Mutlu, der Cheftrainer des Vereins, der auf der Kanzlerstraße in Laar beheimatet ist – und das schon in zweiter Generation. Seit Jahrzehnten bildet der Verein Nachwuchssportlerinnen und -sportler aus. Timur Mutlus Vater Cevdet hatte die Schule ins Leben gerufen – inzwischen ist Cevdet Mutlu in die Türkei zurückgekehrt, wo Taekwondo ein Volkssport ist. Er geht seiner Leidenschaft nun schon seit einigen Jahren in Alanya nach.

Die lange Corona-Pause hat Timur Mutlu genutzt, um einige Veränderungen im Trainingsdomizil des Vereins durchzuführen. „Wir haben neue Matten, neue Trainingsgeräte – und wir haben modernisiert“, sagt Mutlu, der sogar selbst Hand angelegt hat und sich um entsprechende Zuschüsse bemüht hat. So strahlen die sanitären Anlagen blitzblank vor sich hin. Auch die Kabinen werden noch erneuert. Doch nicht nur äußerlich ist alles neu. „Wir sind nun ein Leistungszentrum“, freut sich Mutlu über die Aufwertung seines Vereins durch die Nordrhein-Westfälische Taekwondo-Union innerhalb des deutschen Dachverbandes DTU. „Seit dem 1. Juni haben wir diesen Status.“ An insgesamt 13 Stützpunkten innerhalb der NWTU – einer eben in Laar – können nun die Landeskaderathleten trainieren. „Das erleichtert uns auch die Arbeit, sollte es aufgrund der Corona-Pandemie noch einmal zu Einschränkungen kommen.“

Fünf Kaderathleten kommen aus dem Verein

Die NWTU ist auf den Laarer Verein zugekommen. „Als Auszeichnung für unsere Arbeit“, betont Mutlu. Nun findet zweimal pro Woche ein Stützpunkttraining an der Kanzlerstraße statt – jeweils dienstags und donnerstags von 18 bis 20 Uhr. „Diese Trainingseinheiten des Stützpunktes sind für alles Kaderathleten besuchbar“, erklärt Mutlu, der dann auch selbst die Trainingseinheiten leitet. Fünf junge Sportlerinnen und Sportler des Taekwondo-Centers Duisburg sind bei diesen Kadereinheiten auch dabei: Olcay Mutlu, Sara Hadsic, Marius Halunga, Denisa Halunga und Mert Nar.

Dass der Verein schon vor einigen Jahren seinen Namen von Taekwondo-Center Laar in Taekwondo-Center Duisburg geändert hat, lohnt sich derweil. „Wir werden uns breiter aufstellen“, freut sich Mutlu. Nach Absprache mit Stefanos Tolios, der dort bislang tätig war, wird Mutlus Verein künftig auch in Hochfeld, genauer in der Sporthalle der Grundschule Brückenstraße, Trainingseinheiten anbieten. Der bislang dort tätige Verein Taekwondo Taekyon Duisburg hat die Einstellung seines Betriebs auf seiner Facebook-Seite vor rund einer Woche verkündet. Das Taekwondo-Center Duisburg schließt die Lücke und wird dort dreimal pro Woche Trainingseinheiten anbieten. „Als Trainer wird dort Sean Meyer tätig sein, der bislang bei uns in Laar tätig war“, erklärt Mutlu, der im vergangenen Jahr in den 3. Dan graduiert worden ist und die Ehrennadel in Bronze der NWTU erhalten hat. Für den Oktober plant der Verein die Durchführung des Masters-Cups; im November soll entweder der Niederrhein-Cup oder sogar die Landesmeisterschaft folgen.

Kontaktmöglichkeiten

Wer beim Taekwondo-Center Duisburg – ob in Laar oder in Kürze in Hochfeld – mittrainieren möchte, findet Informationen und Kontaktmöglichkeiten auf der Homepage www.taekwondo-duisburg.de oder der Facebook-Seite des Taekwondo-Centers Duisburg.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg