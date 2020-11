SV Genc Osman Duisburg verbucht Arbeitssieg im FVN-Pokal

Die Spieler des Fußball-Landesligisten SV Genc Osman Duisburg werden sich nach dem Abpfiff noch einmal umgeschaut haben. Denn die meisten ihrer Teamkameraden werden sie nun für einige Wochen erst einmal nicht mehr aus der Nähe sehen. Immerhin gehen die Neumühler mit einem Erfolgserlebnis in den Corona-Lockdown. Im Erstrundenspiel des Niederrheinpokals gewann Genc beim A-Kreisligisten SV Brünen mit 3:2 (1:1). „Wir haben gewonnen. Das ist das einzige, was zählt“, sagt Trainer Mustafa Öztürk.

Training in Zweiergruppen

Denn ein Glanzstück war der Sieg nicht – was angesichts von Training in Zweiergruppen im Vorfeld des Spiels auch nicht wirklich zu erwarten war. „Wir haben uns sehr schwer getan“, sagt Öztürk. „Brünen hat das aber auch sehr gut und uns das Leben schwer gemacht“, lobte der Neumühler Coach den strikt defensiven Auftritt der Gastgeber, die in der 17. Minute durch Nils Hutmacher sogar in Führung gegangen waren. Doch neun Minuten vor der Halbzeitpause glich Hakan Yildirim zum 1:1 aus. „Es war schon über die meiste Zeit ein Spiel auf ein Tor. Wir haben aber zu wenige Ideen entwickelt“, so Öztürk. Blinort Namoni sorgte für die Genc-Führung (58.), die Hutmacher in der 72. Minute egalisierte, ehe Burak Bayram (79.) mit dem 3:2 für Genc alles klar machte.

Für das Team aus Neumühl geht es nun mit Training in Zweiergruppen weiter. „Es gilt aber, noch einige Fragen zu klären, beispielsweise ob wir zum Training die Anlage betreten dürfen oder ob tatsächlich nur Läufe erlaubt sein werden. Wir werden uns über die Regeln informieren, denn diese gilt es einzuhalten“, betont der Trainer.

In der ersten Runde des Niederrheinpokals fanden diese Spiele statt: SV Wermelskirchen – Rot-Weiß Essen 0:5, Viktoria Goch – 1. FC Kleve 1:4, SC Hardt – TSV Meerbusch 1:4 (alle am Mittwoch), SV Brünen – SV Genc Osman Duisburg 2:3, SG Essen-Schönebeck – Cronenberger SC 7:6 n.E., SV Hösel – Sportfreunde Niederwenigern 1:4, SV Rindern – FC Kray 1:4, TuS Drevenack – Rather SV 0:12, Rheydter SV – VSF Amern 1:5, VfR Fischeln – Union Nettetal 2:4 n.V., Holzheimer SG – Ratingen 04/19 1:8 (alle am Samstag).

Diese Partien sind am Samstag ausgefallen: Viktoria Buchholz – TVD Velbert, Blau-Weiß Dingden – FSV Duisburg, VfL Rhede – TuRU Düsseldorf, Fortuna Bottrop – Sportfreunde Baumberg, Fichte Lintfort – VfB Hilden, DV Solingen – SSVg Velbert, VfB Bottrop – SC Velbert, VfL Tönisberg – Teutonia St. Tönis, RuWa Dellwig – Schwarz-Weiß Essen, 1. FC Viersen – 1. FC Monheim, VfL Jüchen-Garzweiler – 1. FC Bocholt, TSV Ronsdorf – FSV Vohwinkel, BV Gräfrath – SpVgg Sterkrade-Nord, ESC Rellinghausen – SpVg Schonnebeck, Union Velbert – SC Kapellen-Erft.

Außerdem stehen noch diese Partien aus: SV Walbeck – MSV Duisburg, MTV Union Hamborn – SV Straelen, SV Sonsbeck – VfB Homberg, SV Burgaltendorf – KFC Uerdingen, MSV Düsseldorf – Rot-Weiß Oberhausen, SV Scherpenberg – Wuppertaler SV.