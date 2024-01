Start in die EM verläuft für das deutsche Team wie erwartet

Duisburg Am Dienstag ist im letzten Gruppenspiel ein Sieg für die vier Spieler des ASC Duisburg und ihre Teamkollegen fest eingeplant.

Für die deutschen Wasserballer verlief der Start in die Europameisterschaft den Erwartungen entsprechend. Zum Auftakt mühte sich das Team um Philipp Dolff, Lukas Küppers, Sascha Seifert und Aleks Sekulic vom ASC Duisburg in Zagreb (Kroatien) gegen Malta zu einem 18:13-Erfolg. Im zweiten Spiel erwies sich Olympiasieger Serbien beim 6:14 als deutlich zu stark. Am Dienstag (17 Uhr) ist die DSV-Auswahl zum Abschluss der Vorrundengruppe C gegen Israel klar favorisiert und würde mit einem Sieg als Zweiter in die Überkreuzduelle einziehen.

Die deutschen Frauen für die die Duisburgerinnen Darja Heinbichner und Sinia Plotz (SV Bayer Uerdingen) die Kappe schnüren, haben die Vorrunde in Eindhoven (Niederlande) bereits hinter sich. Nach dem 29:9 gegen Bulgarien und dem 12:10 gegen Slowenien unterlag das Team von Giorgios Triantafyllou Großbritannien mit 6:12. Torhüterin Darja Heinbichner war der DSV-Auswahl bislang ein starker Rückhalt, Sinia Plotz traf insgesamt fünf Mal. Im Überkreuzduell um den Viertelfinaleinzug geht es am Montagabend gegen Frankreich. (kök)

