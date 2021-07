Starkes Debüt der Damen des WSV Niederrhein im Oceansport

Duisburg. In der in Duisburg noch jungen Kanu-Disziplin stellt der WSV erstmals ein Frauen- und ein Männer-Boot.

Oceansport ist in Duisburg immer noch eine junge Variante des Kanusports – aber der WSV Niederrhein macht weiterhin alles, um den Sport in offenen Gewässern mit einem Va’a, einem Kanu mit Ausleger, das mit sechs Sportlerinnen und Sportlern besetzt ist, voranzutreiben. Erstmals waren nun zwei Boote im Einsatz – ein reines Frauen- und ein reines Männer-Boot.

Maui heißt das neue Boot und Team der Damen des WSV, das auf den 75 Kilometern der Viking Legends von Schleswig nach Eckernförde sein Debüt gab. Der Startort des Rennens liegt unmittelbar gegenüber der alten Wikinger-Handelsstadt Haithabu, dem Unesco-Weltkulturerbe und Namensgeber der Veranstaltung. Mit einer Zeit von 7:49 Stunden hat die Crew bestehend aus den WM-erfahrenen Michiko Schaare und Birgit Plank sowie Jamie Lee Schaare und den erstmals im Einsatz befindlichen Daniela Gitzler und der erst 15-jährigen Sophia Lafleur eine nicht zu erwartende Leistung gezeigt. Maui wurde komplettiert mit Paddlerinnen aus befreundeten Vereinen.

Duisburger Frauen mussten auf Schweinswalbegegnung verzichten

Über die Schlei, dem einzigen Fjord Deutschlands, musste der Weg durch Buchten und Engen gefunden werden, um dann hinter Kappeln und Olpenitz bei Schleimünde in die offene Ostsee zu gelangen. Die Eckernförder Bucht hinunter an der Marine-Militärbasis vorbei in den Hafen von Eckernförde ins Ziel. Pech für die Frauen, Glück für die Männer: Nur Herren begegneten auf ihrem Weg Schweinswalen.

Die Generalprobe für das am 13. und 14. August stattfindende Rugia Hoe Festival kann als durchaus geglückt bezeichnet werden. Vor Sellin auf Rügen sind 15 V6-Boote (Va’a mit jeweils sechs Paddlern) gemeldet und werden auf offener See über eine Distanz von 95 Kilometern um den Sieg kämpfen. Moana Manu Nui, das bekannte Boot des WSV, hat bis dato alle Viking Legends für sich als Mixed-Team (mindestens zwei Frauen im Boot) entscheiden können.

Training auf der Duisburger Regattabahn

Nun waren sie auch als reines Männerteam erfolgreich und blieben mit 6:59 Stunden unter der magischen Sieben-Stunden-Grenze. Torben Kuhlmann, Thomas Eilert, Marek Fuhrmann und Volker Briel waren im Boot – ebenfalls mit weiteren befreundeten Paddlern. Die Herren setzten auf einer Etappe Anja Lafleur ein, um die Mutter von Sophia ebenfalls für das Damenboot zu begeistern. Auf der Regattabahn in Duisburg Wedau trainiert die stetig wachsende Oceansport-Abteilung nun fleißig weiter, um mit Maui und Moana Manu Nui im August ein gutes Rennen abzuliefern.

Für das Damenboot haben sich schon weitere Mitpaddlerinnen beim WSV Niederrhein angekündigt, das Herrenteam kann auch noch weitere Sportler zur Erweiterung des Teams gebrauchen. Ziel ist es, demnächst ohne Hilfe von außen an den Start zu gehen.

