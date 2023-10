Stammkräfte-Duo ist beim FSV Duisburg nach Sperre zurück

Duisburg. Der FSV Duisburg muss aufpassen, dass er in der Landesliga nicht die nächste Negativserie startet. Auch Gegner Lintfort steht unter Druck.

Es ist Zeit, dass sich wieder was dreht. Nach zuletzt zwei Niederlagen droht dem FSV Duisburg die unangenehme Perspektive, erst einmal auf Dauer im Tabellenkeller der Fußball-Landesliga steckenzubleiben. Das wäre wohl dann ziemlich sicher der Fall, wenn das Team auch vom Auswärtsspiel beim 1. FC Lintfort nichts mitbringt. Der Fusionsklub von der linken Rheinseite ist mit nur drei Punkten aus den letzten sechs sieglosen Spielen selbst in eine Abwärtsspirale geraten und braucht ebenso dringend ein Erfolgserlebnis. Anstoß ist am Sonntag um 15 Uhr an der Franzstraße.

Erol Ayar, Vorsitzender und Interimstrainer des FSV, machte die 3:6-Niederlage gegen den SV Scherpenberg auch an den zahlreichen Ausfällen fest. Tatsächlich fehlten einige Stammkräfte, die in der aktuellen Lage nur schwer zu ersetzen sind – zwei von ihnen kehren am Sonntag auf jeden Fall zurück. Luis Bukvasevic hat seine Sperre von vier Spielen abgesessen und sollte wieder in die Spitze rücken, wo zuletzt Can Serdar als Notnagel agierte. Auch Ilias El Moumen, trotz seiner Jugend schon eine wichtige Stütze, kann nach seiner roten Karte im Kreispokal und zwei Spielen Zwangspause wieder mitwirken.

Ob Onour Kara Ali, Emre Bayrak, Chrysanth Mallek, Barkin Cömert und Desmond Ogbonna wieder einsatzbereit sind, ist noch offen. Keine Alternative mehr ist Burak Bayram: Der im Sommer vom SV Genc Osman gekommene Außenverteidiger hat sich verabschiedet. (T. K.)

