Stadtpokal: Homberger Talente setzen sich die Krone auf

Duisburg. Nicht einmal der am Ende einsetzende Regen konnte auf der Anlage der GSG Duisburg die Stimmung verderben – nur der daraus resultierende Matsch.

Zum Finale öffnete der Himmel seine Schleusen. Aber selbst der nun einsetzende sturzbachartige Regen konnte allen Beteiligten beim Fußball-E-Junioren-Stadtpokal nicht wirklich die Laune verderben. Die 35. Auflage, die wieder auf der Anlage der GSG Duisburg an der Großenbaumer Allee stattfand, ging einmal mehr als voller Erfolg durch.

„Das Team um Elmar Hof und den GSG-Jugendvorstand hat wieder ein tolles Turnier ausgerichtet. Ich bin total begeistert“, erklärte die stellvertretende Vorsitzende des Stadtsportbundes, Susanne Hering, die ihr Lob naturgemäß nicht auf die Organisation beschränkte: „Alle zehn Mannschaften haben tolle Leistungen gebracht.“

In der Vorrunde hatte Titelverteidiger VfB Homberg in seiner Gruppe mit zehn Punkten die Nase vorn, gefolgt vom FSV Duisburg (7), Gastgeber GSG (6), Viktoria Buchholz (4) und der SG Duisburg-Süd (1). In der Parallelgruppe setzte sich mit vier Siegen die Turnerschaft Rahm durch, dahinter landeten die DJK Vierlinden (9), der Rumelner TV (4), der SV Genc Osman (2) und der SV Haesen/Hochheide (1).

Das Spiel um Platz neun gewann der SV Haesen/Hochheide mit 2:0 gegen die SG Duisburg Süd, mit dem gleichen Ergebnis holte sich Viktoria Buchholz gegen den SV Genc Osman Platz sieben. Fünfter wurde die GSG Duisburg (7:3 nach Elfmeterschießen gegen den Rumelner TV), das kleine Finale ging mit 3:1 gegen den FSV Duisburg an die DJK Vierlinden. Im Endspiel hatte dann der VfB Homberg mit 1:0 ganz knapp das bessere Ende gegen die Rahmer Talente.

Bedauerlich fanden die Gastgeber nur, dass durch die Regenfälle der Weg zum Ausgang der Anlage nach der Siegerehrung nur durch tiefen Matsch führte. „Die Veranstaltung wäre noch besser, wenn endlich der Kunstrasen fertig wäre“, merkte Elmar Hof an.

