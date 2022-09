SSB-Chef Goßow schreibt Brandbrief an den Duisburger OB Link

Duisburg. Der Stadtsportbund Duisburg fordert zusätzliche Hilfe für die Vereine. Hans-Joachim Goßow nimmt OB Sören Link in die Pflicht.

Der Stadtsportbund Duisburg fordert zusätzliche finanzielle Unterstützung für die Vereine. Angesichts dramatisch steigender Energiekosten sei eine Ausweitung der Hilfen durch die Stadt Duisburg unabdingbar. Der SSB-Vorsitzende Joachim Goßow hat in einem Brief an Oberbürgermeister Sören Link diese Position deutlich gemacht und dringend um finanzielle Entlastung der Sportvereine nachgesucht. „Wir befürchten, dass viele unserer Vereine in den nächsten Monaten aufgrund der explodierenden Energiekosten in existenzbedrohende Lagen geraten werden“, schreibt der SSB-Vorsitzende.

Sowohl Sportvereine mit eigenen Sportanlagen, als auch solche mit Kostenbeteiligungen bei der Nutzung kommunaler Anlagen, seien bald schon nicht mehr in der Lage, die Mehrkosten aus Eigenmitteln aufzufangen. „Die Bewältigung der Krise kann unseres Erachtens nur in einem Dreiklang aus Energieeinsparung, höherem Eigenmitteleinsatz und öffentlichen Hilfen gelingen“, heißt es in dem Schreiben an den Oberbürgermeister. Der SSB verweist dabei auf die Initiativen des Deutschen Olympischen Sportbunds und des Landessportbunds gegenüber Bund und Land. Darüber hinaus müsse sich ebenfalls die Stadt Duisburg in die Pflicht nehmen lassen.

Joachim Goßow schreibt: „Unsere Sportvereine brauchen auch kommunale, finanzielle Unterstützung. Zwar wird laut Vereinbarung zum Pakt für den Sport im kommenden Jahr die Unterhaltungskostenpauschale um 100.000 Euro erhöht – das wird aber nicht ausreichen, um die Mehrbelastung der Sportvereine aufzufangen. Daher werben wir dafür, dass die Stadt diese Pauschale nochmal um eine adä­quate Summe anpasst.“

Goßow verweist zudem auf die „hohe soziale, integrative und gesundheitliche Aufgabe, die Sportvereine mit ihrer ehrenamtlichen Struktur übernehmen“.

