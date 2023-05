„Sportstadt Duisburg“ – Anspruch und Wirklichkeit

Duisburg. Um die „Sportstadt Duisburg“ zu etablieren, reichen Plakte nicht aus. Taten müssen folgen – auch an der Basis. Ein Kommentar.

Da mussten weder eine Werbeagentur noch eine Denkfabrik tätig werden, um den Begriff „Sportstadt Duisburg“ zu erfinden, den die Stadt und Duisburg-Kontor nun im Rahmen einer neuen Kampagne nach vorne bringen wollen. Seit Jahrzehnten erhebt die Stadt den Anspruch, eine Metropole des Sports zu sein. Und das zurecht: Allein angesichts der hochkarätigen Veranstaltungen in der Vergangenheit und in der Zukunft hat Duisburg diesen Status verdient. Dies wurde auch an diesem Wochenende durch die Internationale Ruderregatta auf der Regattabahn deutlich.

Plakate und Werbespots reichen aber nicht aus, um Anspruch und Wirklichkeit mit neuem Schwung in Einklang zu bringen. Hochkarätige internationale und nationale Wettkämpfe sind für Duisburg ein starkes Pfund. Allerdings misst sich der Begriff „Sportstadt“ auch an Ergebnislisten und an der Basis. Hier besteht Nachholbedarf. Auf die Kampagne müssen Taten folgen.

Die Spitze im Leistungssport muss breiter werden: Erstliga-Fußball bei den Männern ist schon seit Jahren nicht mehr realistisch. Die Eishockey-Cracks des EVD sind drittklassig unterwegs, der OSC als führender Handball-Verein spielt in der vierten Liga. Bei Olympischen Spielen sind die Highlights aus Duisburger Sicht mittlerweile rar gesät.

Wenn es in der „Sportstadt Duisburg“ nach vorne gehen soll, müssen sich auch die Infrastruktur und der Zustand vieler Sportstätten verbessern. Angefangen bei der maroden Drainage in der Arena bis hin zu den teilweise dringend renovierungsbedürftigen Sportplätzen und Sporthallen samt Kabinen und Duschen muss noch viel passieren, um den Anspruch einer Sportstadt gerecht zu werden. Dazu gehört auch, dass sich ein Verkehrschaos wie beim Frauenfußball-Länderspiel im Februar nicht wiederholen darf. Immerhin will Duisburg Austragungsort bei der Frauenfußball-Europameisterschaft im Jahr 2027 werden.

