Sportchef Basol will beim SV Genc Osman Duisburg nun handeln

Duisburg. Der SV Genc Osman Duisburg kassierte in Wermelskirchen die dritte Niederlage in Folge. Auch Trainer Mustafa Öztürk steht zur Diskussion.

Am Sonntagabend meldete sich Il­yas Basol, Sportchef beim Fußball-Landesligisten SV Genc Osman Duisburg, zu Wort und kündigte Konsequenzen an. Basol hatte berufsbedingt die 0:3 (0:1)-Niederlage der Neumühler beim SV Wermelskirchen nicht gesehen, trotzdem steht für ihn fest: „In dieser Woche wird etwas passieren. Mit dieser Nummer fahre ich am Sonntag nicht nach Frohnhausen.“

Genc Osman kassierte in Wermelskirchen die dritte Niederlage in Folge. Trainer Mustafa Öztürk nahm die Pleite auf seine Kappe: „Ich habe heute Spieler eingesetzt, denen ich nicht hätte vertrauen dürfen.“ Bis zum ersten Treffer durch Nick Salpetro in der 39. Minute waren die Gäste noch gut dabei gewesen. Danach lief aber nichts mehr zusammen. „Wir haben keinen Zugriff mehr gefunden“, sagte Öztürk. Salpetro (53.) und Umut Demir (68.) sorgten für die Entscheidung.

Basol: „Es wird immer schlimmer“

Ilyas Basol will nun in den nächsten Tagen Gespräche führen: mit dem Kapitän, mit dem Spielerrat, mit dem Trainer. Mustafa Öztürk, seit Saisonbeginn als Nachfolger von Basol auf dem Trainerposten aktiv, schloss einen Rücktritt am Sonntag aus. Er spüre auch weiterhin die Rückendeckung des Genc-Bosses, wie er unterstrich.

Basol machte aber deutlich, dass auch der Coach nun zur Diskussion steht: „Ich denke über alles nach.“ Er wolle nun herausfinden, in welchem Bereich die Chemie nicht stimme: „Es geht dabei auch um die Frage der Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Ich hatte zuletzt gehofft, dass es besser werden würde, aber es wird immer schlimmer.“

Durch die Niederlage in Wermelskirchen ist Genc Osman auf den Abstiegsrang zwölf abgerutscht. Basol, der in den letzten Tagen das Genc-Team als Top- und als Geheimfavorit auf den Aufstieg bezeichnet hatte, hält die aktuelle Situation für untragbar: „Das kann nicht unser Anspruch sein.“