Spitzenteams der Oberliga gewinnen im Gleichschritt

Duisburg. Der MBC Duisburg hofft weiterhin auf den Meistertitel und den Aufstieg. Für den BC Schrebergarten reicht es endlich zum ersten Saisonsieg.

Die beiden Spitzenteams in der Billard-Dreiband-Oberliga bewegen sich kurz vor dem vermutlichen Finale um den Meistertitel im Gleichschritt. Während Tabellenführer Bergisch Gladbacher BC beim BC AGB Xanten II mit 5:3 gewann, setzte sich Verfolger MBC Duisburg mit demselben Ergebnis beim BSV Langenfeld durch. Die Meidericher, die ein Spiel und zwei Punkte weniger aufweisen als ihr Rivale, müssen nun am 22. April gegen Xanten antreten, ehe es tags darauf zum direkten Duell in Bergisch Gladbach kommt.

Der MBC konnte in Langenfeld nicht in optimaler Besetzung antreten, unter anderem fehlte Toptalent Amir Ibraimov. Tobias Bouerdick setzte sich am Spitzenbrett mit 40:30 in 32 Aufnahmen gegen Marcel Baumann durch und erzielte so den besten Einzeldurchschnitt des Tages mit 1,250 Bällen. Sascha Ciupke brauchte beim 40:29/55 gegen Jörg Zitlau etwas länger. Josef Richter verlor deutlich mit 25:40/34 gegen Mustafa Hayat, doch das 40:40/48-Unentschieden von Bajram Ibraimov gegen Arne Debald genügte zum Gesamtsieg.

Lokalrivale BC Schrebergarten hat im drittletzten Saisonspiel den ersten Sieg gelandet – und das mit einem 8:0 gegen die BSF Goch überraschend deutlich. Die Neumühler verdrängten damit die BG Rot-Weiß Krefeld vom letzten Platz. Die Einzelergebnisse: Uwe Arndt – Frank Müller 37:32/60, Dirk Bleßmann – Maicol Thieke 40:29/58, Rolf Hankel – Bernd Bielefeldt 40:28/54, Udo Krause – Christos Kisniarov 40:21/45.

In der 1. Landesliga hat der MBC Duisburg III die kleine Chance auf den Meistertitel durch den 6:2-Sieg gegen Spitzenreiter Bergisch Gladbacher BC II gewahrt. Dieser müsste aber ebenso wie die BSF Goch II noch patzen, damit die Meidericher im Schlussspurt triumphieren können. Für die Einzelpunkte sorgten Karl-Heinz van Berk (28:27/60 gegen Stephan Chang), Harry Disselen (30:25/57 gegen Karl-Heinz Sefrin) und Wolfgang Pfitzner (30:26/55 gegen Mithat Cakar).

Im Abstiegskampf hat der BC Neumühl 63 das Duell beim direkten Konkurrenten CdBF Mönchengladbach mit 2:6 verloren und kann diesen somit nicht mehr einholen. Lediglich Ingo Scheurenberg vermochte seine Partie gegen Heribert Heinrichs mit einem 30:15/60 erfolgreich zu gestalten.

In der 2. Landesliga hat der BC Schrebergarten II die Chance vergeben, Boden auf Spitzenreiter BC Winden gutzumachen. Der Konkurrent aus der Eifel spielte lediglich 4:4 beim BSV Velbert III, doch die Neumühler erzielten dasselbe Ergebnis bei der BG Rot-Weiß Krefeld IV und weisen zwei Runden vor Saisonende damit weiterhin drei Punkte Rückstand auf. Zwar kommt es am letzten Spieltag zum direkten Duell, doch zuvor hat es Winden mit Schrebergartens „Vierter“ zu tun, dem Schlusslicht der Gruppe 1. In Krefeld punkteten Ferdinand Töpelt (25:23/43 gegen Hans-Armin Reinders) und Dieter Doleschal (25:24/60 gegen Roger Dupre).

Die vierte Mannschaft verlor bei der Drittvertretung des BC Hilden mit 3:5. Udo Pilger besiegte Bernd Weidlich mit 25:22/60, Gerd Eich spielte 19:19/60 gegen Angelo Laudani.

