Duisburg. Erstmals spielt die neue HSG daheim in Walsum – und das bleibt auch erstmal so. Die Eintracht muss in Biefang ran, die GSG spielt in Witzhelden.

Spitzenspiel in Walsum: HSG-Frauen treffen auf Aldekerk

Als die neue Spielgemeinschaft gebildet wurde, betonten die Macher des TV Aldenrade und des TV Jahn Hiesfeld, dass beide Standorte als Heimat gesehen werden. Nachdem die bisherigen Heimspiele der Frauenmannschaft in der Handball-Oberliga in Hiesfeld stattgefunden haben, geht es nun zum großen Teil in Walsum weiter – und der Auftakt ist das Topspiel schlechthin.

HSG Hiesfeld/Aldenrade – TV Aldekerk II (Sa., 16 Uhr, Driesenbusch): „Die römische Zwei kann man gleich wieder streichen“, sagt HSG-Trainer Dirk Rahmel. „Aldekerk hat das Spiel der ersten Mannschaft verlegt, damit die für die Reserve spielberechtigten Spielerinnen dabei sein können. Ich gehe von mindestens drei aus.“ Wirklich böse ist Rahmel deswegen nicht. „Wenn wir so eine Möglichkeit hätten, würden wir es wohl auch tun. Das ist okay“, sagt er. Bemerkenswert ist die Heim- und Auswärtsbilanz des Gegners. „Das letzte Heimspiel haben sie vor vier Jahren gegen die GSG verloren. Auswärts hat Aldekerk eine 50:50-Bilanz“, sagt Michael Peter von der HSG. Der massive Harzeinsatz bei Aldekerker Heimspielen wird von vielen Gegnern immer wieder betont. Personell kann die HSG aus dem Vollen schöpfen. „Aldekerk kann mit allem kommen, was sie haben. Wir freuen uns darauf. Wir sind trotzdem stark genug und haben trotzdem genug Selbstvertrauen.“

TV Biefang – Eintracht Duisburg (Sa., 17.30 Uhr): „Das ist ein Lokalduell, bei dem die Favoritenrolle bei Biefang liegt“, sagt Eintracht-Trainer Janosch Greinert – und schiebt lächelnd nach: „Aber Angst haben wir nicht.“ Warum auch? Mit einer bemerkenswerten zweiten Halbzeit sicherte sich das Team den Sieg gegen Königshof. Nicht so gut ist die personelle Lage: „Unter der Woche haben sieben Spielerinnen beim Training gefehlt“, hofft Greinert auf Besserung Richtung Spieltag.

TV Witzhelden – GSG Duisburg (So., 17 Uhr): Noch krasser ist nach wie vor die Personallage in Großenbaum. „Ich weiß noch nicht, ob ich am Wochenende eine gesunde Torhüterin haben werde“, sagt Trainer Jürgen Mölleken. Die Aufgabe wird schwer genug. „Witzhelden ist ein Kandidat für weit vorne.“