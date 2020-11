Spieler unterstützen den EVD: Verzicht auf November-Gehalt

Stavros Avgerinos ist begeistert. „Das hat uns im Vorstand wirklich gerührt. Das hatten wir in diesem Maße ganz sicher nicht erwartet“, sagt der Vorsitzende des Eishockey-Regionalligisten EV Duisburg. Denn alle Spieler der Füchse haben dem Verein angeboten, im November auf ihr Gehalt zu verzichten. „Die Jungs wollen uns die Möglichkeit geben, so lange wie irgendwie möglich darauf zu warten, dass der Spielbetrieb wieder losgeht“, so Avgerinos. Warum sie das tun? „Sie glauben selbst an sich als Mannschaft, wie wir es auch tun. Sie wissen, dass wir gemeinsam etwas erreichen können.“

Auch die Sponsoren halten den Füchsen die Stange. Erst vor wenigen Tagen hatten die Füchse 13 neue so genannte Basispartner im Sponsorenpool begrüßen können. Nun kann der EVD-Vorsitzende verkünden, „dass alle Sponsoren an Bord bleiben. Dabei geht es ihnen ja selbst auch nicht immer gut“. Dass die Unterstützer der Füchse dabei bleiben, sei umso bemerkenswerter, „weil wir ja bislang werbetechnisch so gut wie keine Gegenleistung erbringen konnten. Wir hatten daheim zwei Freundschaftsspiele, zu denen zudem noch sehr wenige Zuschauer zugelassen waren“, so Avgerinos. „Wir sind wirklich stolz darauf, dass alle Sponsoren uns derart treu bleiben.“

Keine Halligalli-Runde

Derweil laufen hinter den Kulissen auf Vereinsebene und im Austausch mit dem Eishockey-Verband NRW weiterhin die Gespräche darüber, wie die Regionalliga West in den Re-Start gehen könnte, sobald der Trainings- und Spielbetrieb wieder erlaubt ist. „Wir werden keine Halligalli-Runde spielen, sondern den Zuschauern gutes und spannendes Eishockey bieten können“, sagt Avgerinos.

Selbst sorgen die Füchse mit immer neuen Aktionen meist über die Sozialen Medien für Aufmerksamkeit. „Toll ist zudem, dass die Fans immer noch in unseren Fanshop kommen, um Merchandising zu kaufen“, freut sich Avgerinos.

Abbruch in Bayern

Derweil hat die Bayernliga als eine von insgesamt fünf Staffeln auf der Regionalliga-Ebene ihre Saison – im eigentlichen Modus – abgebrochen. Die Liga startete bereits am 2. Oktober in die Saison, war aber nun vom Lockdown ebenso wie die anderen Staffeln betroffen. In Rücksprache mit den Vereinen hat der Bayerische Eissport-Verband den laufenden Wettbewerb beendet und berät nun mit den Teams darüber, wie ein alternativer Spielbetrieb aussehen könnte – also ganz ähnlich wie in der West-Staffel, die Anfang November in die Saison gestartet wäre.

Mit Lars Grözinger ist beim ESC Kempten ein langjähriger Füchse-Spieler seit diesem Jahr in der Bayernliga aktiv.