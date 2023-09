Spielabbruch: Bei der TuS Mündelheim ist vorzeitig Schluss

Duisburg. Das Bezirksligaspiel zwischen der TuS Mündelheim und der Reserve von Ratingen 04/19 endet vorzeitig. Der Grund für den Abbruch ist ungewöhnlich.

Ein vorzeitiges Ende erlebte am Freitagabend die Partie der Gruppe 1 zwischen der TuS Mündelheim und Ratingen 04/19 II.

In der 39. Minute, beim Stand von 1:1, fiel plötzlich mit lautem Knall ein Großteil der Flutlichtanlage aus. Ein Neustart blieb erfolglos, Schiedsrichter Tim Schausten musste nach längerer Wartezeit dann gegen 20.40 Uhr endgültig abbrechen. „Schade, wir hätten gern durchgespielt“, so der TuS-Vorsitzende Rainer Stolzenberg, der seine Mannschaft auf einem guten Weg sah. Robert Hood hatte die Gästeführung ausgeglichen.

Die Kicker aus dem Duisburger Süden hätten Punkte gut gebrauchen können. In den vorherigen sieben Spielen gab es sechs Niederlagen und nur einen Sieg (2:1 bei Bayer Dormagen). Zuletzt ging das Derby bei der GSG Duisburg mit 0:6 verloren, die Mannschaft von Trainer Thorsten Ridder belegt den letzten Tabellenplatz. Das nächste Pflichtspiel steht am Dienstag (14.30 Uhr) im Kreispokal bei B-Ligist 1. FC Hagenshof auf dem Programm; in der Liga geht es am Sonntag, 8. Oktober, um 15 Uhr beim TSV Urdenbach im tiefen Düsseldorfer Süden weiter.

