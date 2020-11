Der Plan war ein anderer. Sunay Acar hätte gern am Mittwochabend auf die Tabelle der Fußball-Regionalliga West geschaut und zur Kenntnis genommen, wie der VfB Homberg einem großen Ziel immer näher kommt. „Noch vier Punkte, dann haben wir schon so viele wie in der gesamten letzten Saison“, meinte der Trainer der Schwarz-Gelben am Montagabend. Das Vorhaben, den Unterschied auf einen einzigen Zähler zu verkürzen, musste aber nun erst einmal vertagt werden. Die für den Mittwoch angesetzte Heimpartie gegen den SV Bergisch Gladbach 09 wurde wegen eines Coronafalls beim Mittelrhein-Vertreter abgesagt.

Nach Auskunft der Bergischen erhielt ein Spieler aus dem Regionalliga-Kader bei den am Montag durchgeführten Schnelltests im Vorfeld der Partie einen positiven Covid-19-Befund. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt hat der SV 09 daraufhin die Verlegung beantragt, die vom Westdeutschen Fußballverband dann bestätigt wurde. „Der Spieler, dem es gut geht und der sich in häuslicher Quarantäne befindet, hat sich inzwischen einem PCR-Test unterzogen. Das Ergebnis ist derzeit noch offen“, gab der Verein auf seiner Facebookseite weiter bekannt.

Es ist bereits das zweite Mal, dass dieses Duell ausfällt: Vor dem ersten Versuch im Oktober verhinderte dies ein positives Testergebnis beim VfB. Neuer Termin ist nun der 2. Dezember, erneut ein Mittwoch; Anstoß wäre wieder um 19.30 Uhr.

Trainerwechsel in der Regionalliga

Organisatorisch stellte die am Dienstagvormittag bekannt gewordene Absage für den VfB keine besondere Problematik dar. „Es ist ja kein Auswärtsspiel, sonst hätten wir den Bus abbestellen müssen“, sagt Abteilungsleiter Wolfgang Graf. Dass er nichts dagegen gehabt hätte, das Spiel auszutragen, betont er freilich auch – genauso wie sein Trainer. „Ja, das hätte ich gern mitgenommen. Ich glaube, dass wir derzeit einen ganz guten Lauf haben, den sehe ich bei Bergisch Gladbach nicht“, so Sunay Acar. Der 17. der Vorsaison nimmt aktuell den 20. und damit vorletzten Platz ein; nur Rot-Weiß Ahlen, wo in dieser Woche Trainer Björn Mehnert gehen musste und durch Andreas Zimmermann ersetzt wurde, steht schlechter da.

So musste nun aber halt umgeplant werden. Aus der für Dienstagabend vorgesehenen einstündigen Übungseinheit wurde eine intensivere, eindreiviertelstündige. „Dafür bekommen die Jungs am Mittwoch einen freien Tag“, sagt Sunay Acar mit Blick auf die notwendige Dosierung der Belastung. Er selbst hat am spielfreien Abend allerdings nun was anderes vor: Der VfB-Coach wird sich den nächsten Gegner, Spitzenreiter Rot-Weiß Essen, in der Partie bei der U 23 von Borussia Mönchengladbach anschauen. Der ruhmreiche Ex-Bundesligist ist danach am Samstag um 14 Uhr am Rheindeich zu Gast – natürlich ohne Zuschauer, wie Sunay Acar mit blutendem Herz feststellt. „Wir freuen uns auf RWE“, sagt er trotzdem.

Das letzte Aufeinandertreffen beider Klubs gewann im vergangenen Dezember bekanntlich der VfB mit 2:0 an der Hafenstraße.