Spiel der SG Duisburg war nichts für schwache Nerven

Knapp in den Sätzen, aber deutlich im Ergebnis. Die SG Duisburg hat mit einem 3:0 (25:22, 25:20, 25:22)-Auswärtssieg gegen den TuS Lintorf die Tabellenführung in der Volleyball-Verbandsliga untermauert. „Es bleibt dabei, unsere Spiele sind nichts für schwache Nerven“, sagt SG-Trainer Markus Moormann. „So langsam machen sich die vielen fehlenden Spieler doch bemerkbar, die starke Bank und die damit verbundene Variabilität der Truppe sind aktuell deutlich eingeschränkt.“

Den notwendigen Zwischenspurt zum Satzerfolg legte die SG im ersten Durchgang beim Spielstand von 21:21, im zweiten beim Stand von 9:9 hin. „Anstatt jetzt, wie beim Seitenwechsel besprochen, direkt richtig Gas zu geben und die Lintorfer erst gar nicht mehr an Zählbares glauben zu lassen, war die bis dahin wenigstens ab und zu aufblitzende Dynamik wie weggeblasen“, ärgerte sich Moormann. So lag der Gegner gar mit 9:5 und 14:8 vorne. Ein Problem? Nicht wirklich, denn plötzlich klappte der Schalter um, die SG machte kaum noch Fehler und ging ohne Satzverlust vom Platz.

Zwei Spiele in drei Tagen

Nun stehen gleich zwei Spiele innerhalb von drei Tagen auf dem Plan. Am Samstag geht es um 20 Uhr beim Vorletzten, dem SV Neptun Aachen, weiter, der erst drei Punkte verbucht hat. Am Montag um 20 Uhr folgt das vorgezogene Heimspiel im Krupp-Gymnasium gegen den Osterather TV, der um die Verlegung gebeten hatte, weil zum vorgesehenen Termin zu viele Spieler gefehlt hätten.

In der Landesliga der Frauen hat der Rumelner TV die passende Antwort auf die beiden zurückliegenden Niederlagen gegeben – und beim 3:0 (25:7, 25:10, 25:8) gegen den TSV Weeze ganze 25 Punkte des Gegners zugelassen. Die Duisburgerinnen stehen damit auf dem zweiten Rang. „Das Spiel lief wirklich super“, freute sich RTV-Trainer André Engel. „Wir haben kaum Fehler gemacht und variantenreiche Angriffe gespielt. Das war eine konzentrierte Leistung von allen Spielerinnen. Bereits nach ein paar Punkten hat man deutliche Unterschiede zum Gegner gesehen – aber auch zu unseren letzten beiden Spielen.“

Schwimmerinnen zu unkonstant

Während der RTV auf den schnellen Vorlauf gedrückt hatte, gab es für die Freien Schwimmer Duisburg innerhalb von zwei Stunden und fünf Minute bei einem 3:2 (25:16, 18:25, 27:25, 16:25, 15:12)-Sieg einen Erfolg in „Slowmotion“ – und auch nur zwei Punkte, weil es eben in den Tiebreak ging. „Im ersten Satz haben wir sehr guten Volleyball gezeigt, gute positionierte Blocks und Angriffe, solide Feldabwehr und Annahme, keinen Angabefehler“, erklärte Außenangreiferin Julia Keller. „Im zweiten Satz ist gefühlt alles einmal kurz eingebrochen.“

Den dritten Satz begannen die Schwimmerinnen druckvoll, hatten aber weiterhin Probleme. Der vierte Durchgang war schließlich wie der zweite – „nur noch schlimmer“, so Keller. „Der fünfte Satz hatte endlich wieder etwas mehr Struktur.“ Das Team spielt noch zu unkonstant.

Die SG Baerl/Kamp-Lintfort verpasste zwar einen Sieg bei der SG Reken/Gladbeck, verbuchte aber im Kampf um den Klassenerhalt immerhin einen Punkt bei der 2:3 (25:23, 25:18, 17:25, 22:25, 11:15)-Niederlage. Die Löwinnen haben mit zwei starken Sätzen begonnen, spielten aber ebenfalls nicht konstant genug, während sich der Gegner immer mehr steigerte. „Wir hatten starke Spielzüge in den ersten beiden Sätzen, dann kam aber etwas Unruhe ins Spiel“, so Trainer Oliver Nohr. „Aus den letzten fünf Spielen haben wir immer Punkte mitgenommen. So geht es langsam nach oben.“

Am Samstag spielen die Schwimmerinnen um 15 Uhr zu Hause im Steinbart-Gymnasium gegen den VC Eintracht Geldern; im Anschluss ist der Rumelner TV mit der Partie gegen den TV Gladbeck III an der Reihe. Die Baerlerinnen sind spielfrei.