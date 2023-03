Spiel der Frauen des MSV Duisburg fiel aus

Auf diesem „Rasen“ war ein reguläres Fußball-Spiel am Sonntag in der Duisburger Arena nicht möglich.

Duisburg. Wegen Unbespielbarkeit des Platzes in der Duisburger Arena fiel das Bundesliga-Spiel zwischen dem MSV Duisburg und Eintracht Frankfurt aus.

Schiedsrichterin Riem Hussein stand im tiefen Rasen der Schauinslandreisen-Arena und erkannte schnell: Auf dem Platz war nach den lange anhaltenden Regenfällen kein reguläres Fußballspiel möglich. Nach Rücksprache mit den Verantwortlichen beim DFB und beiden Vereinen sagte die 42-Jährige am Sonntag das Spiel in der Frauenfußball-Bundesliga zwischen dem MSV Duisburg und Eintracht Frankfurt ab.

Probeweise hatten die Spielerinnen zuvor mehrere Pässe gespielt. Da bahnte sich bereits an, dass es an diesem Tag nichts mit einem Match geben würde. Der Rasen an der Wedau befindet sich schon seit mehreren Wochen in einem schlechten Zustand.

Ein neuer Termin steht für diese Partie noch nicht fest. Am Freitag spielt der MSV beim 1. FC Köln, danach geht es in der Bundesliga erst am 22. April mit dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg weiter.

