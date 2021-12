Spektakel klappt nicht jede Woche: OSC Rheinhausen verliert

Oliver Brakelmann (am Ball) erzielte in Bonn sechs Treffer für den OSC Rheinhausen.

Bonn/Duisburg. Handball-Regionalligist OSC Rheinhausen verliert beim TSV Bonn rrh. 30:32. Aufholjagd bringt diesmal nichts ein.

TSV Bonn rrh. –

OSC Rheinhausen 32:30 (20:13)

OSC: Puhle (1. - 19.), Steffel (19. - 60.) – Kryzun (11/7), Felix Molsner (7), Brakelmann (6), Yannick Kamp (3), Max Molsner, Krumschmidt, Ranftler (je 1), Schwarz, Rennings.



Thomas Molsner, Trainer des Handball-Regionalligisten OSC Rheinhausen, hatte unlängst eine Rechnung aufgestellt: „Wenn wir nicht mehr als 25 Gegentore kassieren, müsste das für einen Sieg reichen.“ Bei der Auswärtspartie beim TSV Bonn rechtsrheinisch hätte die Rechnung aufgehen können. Doch die 25-Tore-Marke hielt nicht. Der OSC verlor 30:32 (13:20).

„Bonn hat unsere Fehler eiskalt bestraft“, sagte Thomas Molsner nach der Partie. Die Rheinhauser vergaben viele einfache Torchancen. Dadurch kamen die Gastgeber in Ballbesitz und bauten ihre Führung aus. Der OSC hatte noch einen guten Start erwischt und lag mit 4:1 vorne. Bonn drehte jedoch die Partie und lag zur Pause mit 20:13 vorne.

Im zweiten Durchgang führten die Gastgeber zwischenzeitlich mit acht Toren (47.). In der Schlussphase kam das Molsner-Team jedoch noch einmal mit vier Toren in Folge auf 28:30 und 29:31 heran. In der Vorwoche konnten die Reinhauser mit zwei Toren in den letzten Sekunden gegen Ratingen noch einen Punkt erkämpfen. Ein ähnliches Spektakel blieb diesmal aus. Bonn ließ sich nicht mehr die Butter vom Brot nehmen.

Molsner kritisiert Schiedsrichter

Thomas Molsner ärgerte sich nach der Partie nicht nur über die Niederlage, sondern auch über die Leistung der Schiedsrichter Simon Koza und Christian Püttbach, die indes auf beiden Seiten mit umstrittenen Entscheidungen aufwarteten. Molsner, der anmerkte, dass das Duo schon seit Jahren umstritten sei, schimpfte: „Wir bereiten uns auf ein Spiel möglichst professionell vor. Das darf ich auch von den Schiedsrichtern erwarten.“

Zum Ärger kamen beim OSC noch Verletzungssorgen hinzu. Kurz vor Schluss muste Moritz Krumschmidt mit Verdacht auf Nasenbeinbruch das Handtuch werfen.

