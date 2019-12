Sorgen vor dem Derby bei der GSG und der HSG

Dirk Rahmel schüttelt das letzte Wochenende nach einigem Überlegen ab. „Strich drunter“, sagt der Trainer des Frauenhandball-Oberligisten HSG Hiesfeld/Aldenrade schließlich. Die ärgerliche Niederlage gegen den nun neuen Spitzenreiter TV Aldekerk II mit einer zwölfminütigen „Auszeit“, die einen 0:8-Lauf gegen die HSG verursachte, will das Team hinter sich lassen.

GSG Duisburg – HSG Hiesfeld/Aldenrade (So., 15 Uhr, Großenbaumer Allee): Dabei werden die Sorgen nicht kleiner. „Bei Maike Kern besteht der Verdacht auf einen Kreuzbandriss“, sorgt sich Rahmel. Die Leistungsträgerin der HSG blieb während des Spiels liegen, spielte dann aber weiter. „Sie hat sich wohl das Knie verdreht. Die MRT-Untersuchung steht in der kommenden Woche an.“ Mit Blick auf das Derby in Großenbaum sagte der Coach daher: „Die Last der Führungsspielerin müssen wir auf mehrere Schultern verteilen.“ Die Sorgen in Großenbaum sind nicht kleiner: „Ich habe nur noch sieben Feldspielerinnen, weil sich nun auch Jessica Kaiser verletzt hat. Sie hat etwas an Schulter und Ellbogen. Daher werden wir wohl zwei Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft hochziehen“, so GSG-Trainer Jürgen Mölleken. „Wir sind Außenseiter und wollen nicht unter die Räder kommen. Es wird Zeit, dass die Weihnachtspause kommt.“

Eintracht Duisburg – TV Witzhelden (So., 16.45 Uhr, Biegerhof 4): Eintracht-Trainer Janosch Greinert hat keine personellen Sorgen, steht aber vor einer großen Herausforderung. „Meiner Meinung nach hat Witzhelden die spielerisch stärkste Mannschaft der Liga. Sie haben ungeheuren Spaß am Handballspielen und am Torewerfen“, sagt der Coach. Was dem entgegenzusetzen ist? „Disziplin“, sagt Greinert und meint damit die starke defensive Leistung, die seinem Team zum 16:13-Sieg in Biefang verholfen hat. Immerhin stellt die Eintracht nach der HSG die zweiterfolgreichste Abwehr der Oberliga.