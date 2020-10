Siepmann sprintet für Eintracht Duisburg zum Nordrheintitel

Duisburg. Die Sprinterin von Eintracht Duisburg ist über die 100 Meter bei der weiblichen U-18-Jugend nicht zu schlagen.

Im Rahmen der Corona-Pandemie entschied sich die deutsche Leichtathletik für eine „Late-Season“. Den Abschluss bildeten die Jugendmeisterschaften im Landesverband Nordrhein. Bedingt durch die Pandemie wurde das Teilnehmerfeld derart entzerrt, dass die Wettkämpfe auf zwei Wochenenden in drei Städten verteilt wurden.

Zunächst waren Krefeld-Uerdingen und Essen die Austragungsorte, an denen der Nachwuchs von Eintracht Duisburg an den Start ging. Enrique Wienhofen Martin erzielte dabei im Kugelstoß mit 11,98 Metern nicht nur eine neue persönliche Bestleistung, sondern sicherte sich zudem Platz drei. Chief-Daniel Osei (M15) ging über die 100 Meter an den Start. Seinen Vorlauf beendete er in 12,39 Sekunden. Mit neuer Bestleistung landete er in der Endabrechnung auf Platz zwölf.

Tags darauf startete Wienhofen Martin in Essen im Diskuswurf. Nach drei ungültigen Versuchen gelang ihm im vierten Anlauf ein gültiger Wurf mit 32,12 Metern. Auch hier konnte er seine bisherige Bestleistung (30,92) erheblich steigern. Belohnt wurde dies mit Platz sechs.

Platz sieben für Leif Voigt

Ebenfalls am Sonntag, diesmal wieder in Uerdingen, ging Leif Voigt in der M14 über die 100 Meter an den Start. Bei guten Bedingungen beendete er seinen Vorlauf als Dritter in 12,53 Sekunden und qualifizierte sich mit neuer Bestleistung für das Finale. Dort steigerte er sich erneut und passierte die Ziellinie als Siebter nach 12,37 Sekunden.

Am folgenden Wochenende fanden die Titelkämpfe in Rhede statt. Die 15-jährige Helen Siepmann ging dabei am Samstag in der weiblichen U18 über die 100 Meter an den Start. Ziel war zunächst eine neue Bestleistung (bisher 12,70 Sekunden). Im dritten Vorlauf zeigte Siepmann, dem jüngeren Jahrgang angehörig, ihren gewohnt guten Start und einen technisch sauberen Sprint. Das Resultat war eine neue persönliche Bestzeit von 12,35 Sekunden bei legalen Windverhältnissen. Im Finale galt es dann, diese Leistung noch einmal zu bestätigen. In einem spannenden Finale holte sie sich mit erneuter persönlicher Bestleistung (12,24) den verdienten Titel. Zeitgleich qualifizierte Siepmann sich für die Deutschen U-20-Hallenmeisterschaften im kommenden Frühjahr in Sindelfingen.

Bestzeit auch im letzten Rennen

Am Folgetag ging es dann über die halbe Stadionrunde. Mit einer Bestzeit von 25,98 Sekunden im Gepäck startete Siepmann im letzten Zeitendlauf. Nach dem Startschuss ging sie das Rennen furios an und überholte die vor ihr startenden Athletin bereits nach kurzer Zeit. Aus der Kurve kommend und in Führung liegend, überquerte die Sprinterin die Ziellinie nach 25,41 Sekunden und sicherte sich auch mit dieser neuen Bestzeit den Titel.