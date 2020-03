Füchschen Alt spielt in Duisburg als gern verkosteter Gerstensaft keine allzu große Rolle. Das scheint in benachbarten Düsseldorf anders zu sein. Denn zwei Kisten davon hatte sich die zweite Mannschaft des ART Düsseldorf ausbedungen, sollte sie den Würselener TV – und damit den Hauptkonkurrenten der SG Duisburg im Aufstiegskampf – besiegen. Das ist den Landeshauptstädtern daheim mit 3:1 nun tatsächlich gelungen. Und weil die Blau-Roten selbst mit 3:1 (23:25, 25:19, 25:16, 25:13) gegen den AVC 93 Köln siegreich waren, hat das gemeinsame Team der Freien Schwimmer Duisburg und des Rumelner TV nun sieben Punkte Vorsprung auf seinen Verfolger bei noch drei ausstehenden Spielen in der V olleyball-Verbandsliga. Damit kann die SG ausgerechnet in Würselen am 14. März den Aufstieg in die Oberliga perfekt machen.

Dabei hatten die Duisburger vor der Partie so ihre Sorgen, da viele Spieler krankheitsbedingt ausfielen. „Vor dem Spiel Spielerschach und abends die Vorentscheidung um den Aufstieg. Unglaublich!“, jubelte daher Trainer Markus Moormann. Den ersten Satz mussten die Gastgeber trotz einer 18:13-Führung noch abgeben. „Aber die Jungs haben beim Seitenwechsel die Köpfe zusammengesteckt und es dann besser gemacht“, freute sich Moormann. So gingen die folgenden drei Sätze klar an die SG – und das, obwohl Spieler auf zum Teil völlig ungewohnten Positionen zum Einsatz kamen. Die volle Halle und die gute Unterstützung lassen bereits vermuten, was los sein wird, wenn der SG nun tatsächlich der Sprung in die Oberliga gelingt.

In der Landesliga der Frauen gewann der Rumelner TV das Duisburger Derby gegen die Freien Schwimmer mit 3:2 (23:25, 22:25, 25:21, 25:20, 15:7), was beiden ein wenig, aber doch nicht so richtig half. So steht der RTV drei Spieltage vor dem Ende auf Rang eins, aber eben „nur“ mit einem Zähler Vorsprung, während den Schwimmerinnen dieser eine Punkt half, den Vorsprung auf den Relegationsrang immerhin auf drei Zähler auszubauen – ein schwacher Trost, da das Team nun einmal mit 2:0 Sätzen in Führung lag. „Wir sind schlecht ins Spiel gekommen. Vor allem in der Annahme haben wir viele Fehler gemacht“, sagt RTV-Trainer André Engel. „Im zweiten Satz das gleiche Bild: Wackelige Annahme, viele Aufschlagfehler – und die großen Spielerinnen der FSD konnten unseren Block meist überwinden. Wir haben zwar einen Punkt verloren, sind aber noch einmal mit einem blauen Auge davon gekommen. In solchen Derbys kann halt alles passieren.“ FSD-Außenangreiferin Julia Keller sah einen „sehr starken Auftakt von uns, solide Blocks und starke Angriffe“. Den Einbruch kann sie sich nicht erklären. „Ich kann nicht sagen, woran es ab dem dritten Satz gescheitert ist, aber es war nicht mehr schön.“

Derweil musste die SG Baerl/Kamp-Lintfort nach den Erfolgen der letzten Wochen einen Rückschlag im Kampf gegen die Abstiegsrelegation hinnehmen. Das Spiel beim Tabellenfünften TV Voerde ging mit 0:3 (18:25, 18:25, 15:25) verloren. Allerdings waren die Löwinnen durch Verletzungen und Krankheiten stark geschwächt, sodass nicht viel gelang. „Nun heißt es, sechs Punkte aus den nächsten zwei Spielen mitzunehmen und auf eine Überraschung am letzten Spieltag zu hoffen, um die Relegation zu vermeiden“, so Trainer Thomas Schmidt-Lohmann.