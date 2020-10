SG Duisburg: Große Spannung, aber nur Punkt – RTV gewinnt

Der Ausgang war aus Sicht der Zuschauer, die es mit der SG Duisburg hielten, sicher nicht optimal. Doch dramatischer kann ein Topspiel in der Volleyball-Oberliga kaum verlaufen. Nach zwei gewonnenen Sätzen führten die Gastgeber im dritten Satz schon mit 22:18, standen also nur zwei Punkte vor einem Matchball, verloren die Partie gegen den Moerser SC II aber noch im Tiebreak mit 2:3 (25:21, 25:22, 24:26, 22:25, 14:16). Am Ende standen insgesamt 110:110 Punkte zu Buche – und die Entscheidung fiel erst in der Verlängerung des Tiebreak-Durchgangs.

„Wir haben vor allem in unseren eigentlichen Paradedisziplinen Annahme und Angabe einen gebrauchten Tag erwischt und konnten so unsere Angriffswucht nie so richtig auf die Platte bringen“, sagte SG-Trainer Markus Moormann. „Moers ist sicher zu den Top-Teams der Liga zu zählen und die gute Nachricht ist, dass die SG da offensichtlich auf Augenhöhe mitspielen kann.“ Das lockte auch die Zuschauer an. So waren alle Plätze im Krupp-Gymnasium, die coronabedingt belegt werden durften, eine Stunde vor Spielbeginn besetzt, sodass die SG sogar einige Fans schweren Herzens nicht hereinlassen konnte. „Schade war, dass dieses spielerisch nicht absolut hochklassige, aber jederzeit spannende Spiel immer ein wenig unter den Entscheidungen des Schiedsgerichts litt“, sah Moormann auf beiden Seiten diskutable Szenen. Am Samstag (18 Uhr) geht es daheim gegen den Würselener SV weiter. Die Landesliga-Reserve besiegte die SG Kaarst mit 3:2 (17:25, 25:22, 17:25 25:22, 16:14).

Gute Laune herrscht bei den Verbandsliga-Damen des Rumelner TV. Auch die Blau-Weißen bekamen es mit einem starken Gegner zu tun und konnten sich über einen 3:1 (25:22, 14:25, 25:17, 25:22)-Erfolg gegen den Düsseldorfer SC 99 II freuen. „Das lief sehr gut“, freute sich Trainer André Engel, der auf einen beinahe kompletten Kader zurückgreifen konnte, über den Erfolg. Dem Sieg im Auftaktsatz folgte das, was oft kommt: „Plötzlich lässt du ein paar Prozent nach und gibst den zweiten Satz ab“, so Engel, der sich über die Zuschauer freute, zu denen auch die SG-Herren gehörten. „Sie haben uns richtig toll mit Trommeln angefeuert. Ich glaube, damit kam Düsseldorf nicht gut zurecht“, so Engel. Dem Erfolg im dritten Satz folgte der Kampf um die volle Punktzahl, den der RTV nervenstark bestand. Am 31. Oktober folgt die Partie in Gladbeck.

In der Landesliga gewannen die Freien Schwimmer Duisburg glatt mit 3:0 (25:21, 25:12, 25:16) im Derby gegen die SG Baerl/Kamp-Lintfort. „Ich bin sehr stolz auf die Mädels und hoffe, dass es in der Saison genauso für uns weitergeht“, sagt FSD-Außenangreiferin Julia Keller. „Man hat gesehen, was spielerisch möglich ist. Ich hoffe, dass wir dieses Niveau auf Dauer halten und noch weiter ausbauen können.“ Von Baerl kam zu wenig Gegenwehr, um den Schwimmerinnen gefährlich zu werden. Am 31. Oktober (15 Uhr) spielen die FSD daheim gegen Reken; im Anschluss ist Baerl gegen Sevelen an der Reihe.