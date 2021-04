Svea Schifferings (hier in einer Szene vor der Pandemie) traf zweimal für den CR.

Hockey Sechs Tore in sechs Abschnitten: Klarer Erfolg für den CR

Duisburg. In einem Testspiel vor der Saisonfortsetzung am 1. Mai gewinnt Frauen-Hockey-Zweitligist Club Raffelberg mit 6:0 beim Bonner THV.

Friedhelm Thelen

Mit einer sehr ordentlichen Leistung hat der Club Raffelberg die Endphase der Vorbereitung eingeläutet. Ehe es am 1. Mai in der 2. Hockey-Bundesliga der Frauen weitergeht, gewannen die Duisburgerinnen ihr Testspiel beim Ligakonkurrenten Bonner THV mit 6:0 (2:0) – bei verlängerter Spielzeit. Beide Teams hatten sich auf sechsmal 15 Minuten geeinigt.

Nicht nachgelassen

Co-Trainer Tobias Prost hatte nach der Partie gute Laune, da das Team das zeigte, was er sehen wollte. „Wir haben hinten raus nicht nachgelassen, sondern haben das diesmal wirklich durchgezogen“, sagte er. Zunächst begann die Partie etwas zäh. „Das war nicht wirklich schlimm, aber das war noch nicht unser Tempo“, so der Coach. Das besserte sich aber schnell, sodass die Gäste die überlegene Mannschaft waren. Einziges Manko: die Chancenverwertung. „Das fällt dann in solchen Spielen schon auf. Da wäre mehr möglich gewesen.“ Die Treffer erzielten Laura Plüth, Svea Schifferings (je 2), Lilien Reichert und Hannah Düngel.

Am Dienstag (20 Uhr) steht noch ein Test daheim gegen den Crefelder HTC auf dem Plan.