Die Sache mit dem trainingsfreien Wochenende können die Regionalliga-Kicker des VfB Homberg wohl vergessen. Das Team von Coach Sunay Acar vermochte den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen am Mittwochabend in der Partie gegen Kellerkind SV Bergisch Gladbach 09 nicht zu bestätigen und musste eine verdiente 0:1 (0:0)-Heimniederlage hinnehmen. Acar hatte seinen Kickern für einen Dreier die Pause in Aussicht gestellt, doch daraus dürfte nun eher nichts werden.

Im Vergleich zum 3:1-Sieg am Samstag über den Bonner SC – der sich im Anschluss übrigens von seinem Trainer Thorsten Nehrbauer getrennt hat – gab es eine Änderung in der Startelf der Gastgeber. Ahmad Jafari zog sich im Training eine Zerrung oder einen Faserriss zu; für ihn wurde Pascale Talarski aus dem Angriff auf die Doppel-Sechs neben Pierre Nowitzki zurückgezogen. Neu in die Elf kam als Stürmer Samed Yesil.

Bergisch Gladbach mit der ersten Chance nach 20 Sekunden

Ob’s daran lag? Fakt ist, dass die Homberger von Beginn an einen seltsam verhaltenen und wenig engagierten Eindruck hinterließen. Gerade einmal 20 Sekunden waren gespielt, als Bergisch Gladbach schon zum ersten Mal gefährlich vor dem Kasten von Philipp Gutkowski auftauchte. Claudio Heider kam erstaunlich frei zum Schuss, doch der VfB-Keeper konnte zur Ecke retten.

Ein Muster, das sich in der Folge wiederholen sollte. Nach neun Minuten hätte es wieder klingeln können, als Meguru Odagaki den Homberger Kasten anvisierte. Jeffrey Malcherek konnte den Schuss des Japaners gerade noch zur Ecke abfälschen. In der 17. Minute führte ein abgefangener VfB-Angriff zu einem Konter, den David Mamutovic abschloss. Nun war wieder Gutkowski zur Stelle – mit einer Fußabwehr, die wieder einen Eckball einbrachte.

Sunay Acar, sonst an der Seitenlinie ein eher ruhiger Vertreter, kam aus dem Schimpfen nicht mehr heraus. Seine Kommentare wie „Ihr bewegt Euch nicht“ oder „Was ist das für eine Körpersprache?“ hallten durch das PCC-Stadion. Der unmittelbare Effekt blieb aus; stattdessen bot sich den Bergischen drei Minuten vor der Pause die nächste Großchance, als Deniz Dogan frei zum Schuss kam. Der ging knapp am langen Pfosten vorbei – diesmal ohne folgende Ecke.

Erste gute Homberger Chance kurz nach Wiederbeginn

Die zweite Hälfte begann hoffnungsvoll. Zwei Minuten nach Wiederanpfiff bot der VfB seinen ersten ordentlichen Spielzug, den Ricardo Antonaci mit einem Schuss links am Tor vorbei abschloss. Danach übernahm jedoch Bergisch Gladbach wieder das Kommando und hätte im Prinzip schon bei den drei hochkarätigen Chancen von Deniz Dogan (64.), Matona Ngyombo und Peter Wüstenberg (beide 66.) in Führung gehen müssen. Das war dann aber letztlich nur aufgeschoben: In der 74. Minute verwertete Serhat Koruk eine Vorarbeit von Heider mit einem Schuss aus elf Metern zum 1:0.

Damit war die Partie tatsächlich auch schon entschieden. Die Homberger versuchten danach zwar noch einmal, gefährlich vor das Gästetor zu kommen, fanden aber keinen Weg und gingen am Ende enttäuscht vom Feld.