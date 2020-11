Schiele als neuer Trainer beim MSV Duisburg im Gespräch

Eine Spur bei der Suche nach dem Nachfolger von Trainer Torsten Lieberknecht, von dem sich Fußball-Drittligist MSV Duisburg am Dienstag-Vormittag getrennt hat, führt nach Würzburg. Michael Schiele, der die Würzburger Kickers im Sommer in die 2. Bundesliga geführt hatte, gilt als heißer Kandidat.

Schiele gab sich am Dienstag im Gespräch mit der Redaktion bedeckt. „Ich möchte mich dazu nicht äußern“, sagte der 42-Jährige auf Anfrage der Redaktion. Als hartes Dementi geht so etwas nicht durch. Schiele merkte zudem an, dass er sich aktuell in Würzburg aufhalte.

Der gebürtige Heidenheimer schaffte im Endspurt der vergangenen Saison mit den Würzburger Kickers den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Nach zwei Niederlagen zum Saisonstart und dem Ausscheiden im DFB-Pokal trennten sich die Franken überraschend von ihrem Erfolgstrainer, der bei den Kickers knapp drei Jahre als Chefcoach im Amt gewesen war. Mittlerweile ist in Würzburg auch Schieles Nachfolger Marco Antwerpen nicht mehr im Amt. Die Kickers feuerten ihn am Montag.

Der MSV Duisburg stellt den neuen Coach am Sonntag vor

Der MSV hat den Nachfolger für Torsten Lieberknecht bereits an der Hand. Eine Vorstellung des neuen Mannes ist aber erst am Sonntag möglich, da sich der künftige Trainer noch zwei Corona-Tests unterziehen muss. MSV-Sportdirektor Ivica Grlic will sich zu Trainerkandidaten nicht äußern, räumte aber ein, dass die 3. Liga für den betreffenden Coaches kein Neuland ist.

Beim Auswärtsspiel bei Türkgücü München am Samstag tragen die Co-Trainer Marvin Compper und Branimir Bajic die Verantwortung. Co-Trainer Philipp Klug befindet sich aufgrund eines positiven Corona-Tests in häuslicher Quarantäne.