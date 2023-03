Schacht verlässt die GSG Duisburg – Bundesliga hat Vorrang

Duisburg. Ex-Profi Didi Schacht gibt den Trainerposten bei Bezirksligist GSG Duisburg auf. Neben seinem Bundesliga-Job bleibt er dem Verein aber erhalten.

Im Sommer ist Schluss: Dietmar Schacht wird dann kein Trainer beim Fußball-Bezirksligisten GSG Duisburg mehr sein. Das gab der Ex-Profi am Dienstag bekannt. Ein Bundesliga-Engagement wird dann Vorrang haben.

„Ich werde es zeitlich einfach nicht mehr schaffen“, sagt der 60-Jährige, der inzwischen auch als Repräsentant des FC Schalke 04 tätig ist und dem Engagement für den abstiegsbedrohten Bundesligisten aus Gelsenkirchen klar den Vorzug geben will.

Schacht hatte im Oktober 2021 das Kommando an der Großenbaumer Allee übernommen und belegt mit seinem Team aktuell den elften Platz in der Gruppe 6 der Bezirksliga. Bis zum Saisonende wird er dort weiterhin tätig sein und will sich vom Trainerjob möglichst mit dem Klassenerhalt verabschieden. Der GSG will er allerdings trotzdem die Treue halten: „Zusammen mit Kai-Uwe Otto werde ich weiterhin Sportlicher Leiter sein.“ In dieser Funktion sucht Schacht auch bereits nach einem Nachfolger für sich.

