Eishockey Rumpfkader des EV Duisburg schlägt sich gut in Herford

Duisburg. Der EVD musste in Herford auf sechs Spieler verzichten – ein weiterer Ausfall kam dazu. Daher lobt der Coach das Team nach der 6:8-Niederlage.

Im letzten Vorbereitungsspiel vor dem Saisonstart musste sich der Eishockey-Oberligist EV Duisburg auswärts dem Herforder EV mit 6:8 (2:4, 2:2, 2:2) geschlagen geben – dennoch kassierten die Füchse ein großes Lob von Trainer Alex Jacobs. „Wir hatten bereits vor dem Spiel sechs Ausfälle von Spielern, die alle in den ersten drei Blöcken auflaufen“, erklärte der Coach. „Und während des Spiels kam ein siebter Spieler hinzu“, sorgt sich Jacobs um Leonardo Stroh. Denn der 21-Jährige wurde mit Verdacht auf einen Handbruch ins Krankenhaus gebracht.

„Die Mannschaft hat bis zum Umfallen gekämpft“, sagte Jacobs. Zwar lagen die Gäste bereits nach etwas mehr als zwölf Minuten mit 0:3 hinten, dennoch gaben sich die Füchse nicht auf, blieben immer wieder dran. Das Spiel war von vielen Strafzeiten geprägt – darunter auch eine Spieldauerstrafe gegen Herfords Trainer Milan Vanek, der sich offenbar zu intensiv beschwerte. „Aber bei fünf gegen fünf mache ich mir gar keine Angst“, unterstrich Jacobs. Kurz vor der zweiten Pause gerieten Quirin Stocker und EVD-Stürmer Pontus Wernerson-Libäck aneinander, der zwei Tore für Schwarz-Rot erzielte. „Unter den aktuellen Bedingungen bin ich sehr zufrieden – das habe ich den Jungs auch gesagt“, so Jacobs, der hofft, so früh wie möglich in Duisburg aufs Eis gehen zu können.

Die Statistik:

Tore: 1:0 (9:32) Berezosvkij (Patocka, Begovs/5-4), 2:0 (12:01) Gerartz (Garten), 3:0 (12:22) Stocker, 3:1 (13:40) Pontus Wernerson-Libäck (Neumann/5-4), 4:1 (15:41) Gerartz (Penalty), 4:2 (16:16) Pontus Wernerson-Libäck (Fomin), 5:2 (21:07) Gerartz (Denoble, Berezosvkij), 6:2 (31:11) Denoble (Pietschmann, Krocker), 6:3 (38:32) Neumann (Fomin), 6:4 (39:41) Fomin (Schmitz), 7:4 (45:05) Pietschmann (Begovs, Berezosvkij), 7:5 (53:53) Schmitz (Pontus Wernerson-Libäck), 8:5 (56:04) Müller (Gerartz, Gerstung/5-4), 8:6 (57:34) Neumann (Wilson, Fomin/5-3). Strafen: Herford 12 + 5 (Denoble) + 5 + Spieldauer (Stocker) + Spieldauer (Trainer Vanek), Duisburg 10 + 5 (Pontus Wernerson-Libäck). Zuschauer: 307.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg