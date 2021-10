Rumelner TV verliert erneut

Der RTV (weiße Trikots) hatte beim Derby in der Futsal-Niederrheinliga gegen Inter Moers das Nachsehen.

Duisburg. Der Rumelner TV verliert das Derby in der Niederrheinliga gegen Inter Moers mit 7:9. MTV Union Hamborn gewinnt Premierenspiel in der Landesliga.

Der Rumelner TV kommt nicht in Tritt. An sich wollte das Team ambitioniert in die neue Saison der Futsal-Niederrheinliga gehen – doch nach dem 7:9 (3:6) im Derby gegen International Moers ist der Fehlstart mit der vierten Niederlage im vierten Spiel komplett.

Abstiegskampf droht

„Wir müssen am 6. November bei der zweiten Mannschaft des Wuppertaler SV nun unbedingt gewinnen“, sorgt sich Spielertrainer Marcel Jotic. „Sonst stecken wir mitten im Abstiegskampf.“ Krankheitsbedingt konnte Jotic nicht dabei sein. In den Anfangsminuten lief es noch ordentlich, Rumeln führte mit 1:0 und 2:1. Doch je länger das Spiel dauerte, desto mehr häuften sich die Defensivfehler. So reichten die Treffer von Sören Schulz, Serhat Yasar, Gökhan Gündogdu (je 2) und Berkant Tekmen nicht aus.

Derweil kam der MTV Union Hamborn nach dem kurzfristigen Gruppenwechsel nun endlich zu seinem Futsal-Debüt in der Landesliga – und das auch gleich erfolgreich. Bei Fortuna Düsseldorf III gewannen die Uniöner durch Tore von Andriy Pivovarov und Zizar Firas Saman mit 2:1 (1:0). Am morgigen Samstag (13 Uhr, Albert-Einstein-Straße) spielen die Hamborner zu Hause gegen FF Mönchengladbach 07 II.

