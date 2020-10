Rumelner TV unterliegt Inter Moers nur knapp

Duisburg. Wenige Tore im Derby: In einem taktisch geprägten Spiel verliert der Rumelner TV in der Niederrheinliga bei International Moers mit 2:3.

Das war ein spannendes Derby – allerdings mit dem besseren Ende für International Moers. Der Rumelner TV musste sich in der Futsal-Niederrheinliga auswärts mit 2:3 (1:2) geschlagen. Fünf Tore sind in zweimal 20 Minuten Hallenfußball nicht besonders viel. „Beide Mannschaft haben extrem gut in der Defensive gespielt. Das Spiel war taktisch geprägt“, so RTV-Spielertrainer Marcel Jotic.

Berkant Tekmen trifft zweimal

Den 0:1-Rückstand glich Berkant Tekmen zwar aus, „doch gegen Ende der ersten Hälfte hat Moers den Torwart gegen einen Feldspieler getauscht und viel Druck gemacht“, so Jotic. „Man muss anerkennen, dass Moers das wirklich gut gespielt hat.“ So gingen die Gastgeber mit einer Führung in die Pause. „Danach haben wir uns dann aufgerafft, unsere eigentliche Rautentaktik der 2-2-Formation von Moers angepasst und ihnen so Probleme bereitet“, erklärt Jotic. Die Folge war der erneute Ausgleich durch Tekmen. Doch zwei Minuten vor Schluss gelang Moers schließlich der Siegtreffer. „Das Remis wäre schon verdient gewesen“, so der Coach. Der RTV steht nun auf Rang drei mit vier Zählern – vor fünf Konkurrenten, die jeweils drei Punkte auf dem Konto haben.

Weiter geht es für die Rumelner nun am 24. Oktober im Nieder­rheinpokal. Die Duisburger müssen dann beim Ligakonkurrenten FF Mönchengladbach 07 ran. In der Liga geht es eine Woche später am Samstag, 31. Oktober, um 12 Uhr (AEG-Schulzentrum) mit dem Heimspiel gegen den Wuppertaler SV II weiter.