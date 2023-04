Rumelner TV steuert auf ein „Endspiel“ zu

Duisburg. Der Rumelner TV kämpft in der Futsal-Niederrheinliga um den Klassenerhalt. Die gute Nachricht: Es wird keinen Direktabsteiger geben.

Der Bremsfallschirm will sich für den Rumelner TV nicht öffnen. Die 12:17 (0:5)-Niederlage gegen den GSV Düsseldorf war nun schon die siebte in Serie. Dass die Hoffnung, auch in der neuen Saison in der Futsal-Nieder­rheinliga spielen zu können, nicht völlig geschwunden ist, hat auch mit dem Ausgang der höherklassigen Ligen zu tun. Der bewirkt, dass der Tabellenletzte des Neunerfeldes nun nicht direkt absteigen, sondern eine Relegation gegen den Landesliga-Dritten bestreiten muss. Aktuell sind die Duisburger Achter, punktgleich mit Schlusslicht PCF Mülheim II.

Abstiegsduell am letzten Spieltag

„Es läuft derzeit gar nichts zusammen“, sagt Spielertrainer Hakan Yilmaz. „Wir geben im Training alles, um vielleicht schon im Spiel gegen Freisenbruch einen wichtigen Schritt zu machen.“ Gegen Düsseldorf kassierte der RTV erneut eine Rote Karte und lag schon mit 0:6 hinten, ehe die ersten Treffer gelangen. Dann leistete sich allerdings auch der GSV einen Platzverweis. Die Tore erzielten Michel Kutsch, Ünlü Yunus (je 3), Marcel Jotic (2), Joel Preuß, Sören Schulz, Gökhan Gündogdu und Berkant Tekmen.

Nach dem Spiel am Samstag (19 Uhr) in Freisenbruch läuft alles auf ein „Endspiel“ am Samstag, 29. April, um 13.15 Uhr im AEG-Schulzentrum gegen Schlusslicht Mülheim hinaus. Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich. Das Hinspiel hat der RTV mit 7:1 gewonnen.

