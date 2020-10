Rumelner TV scheidet unglücklich aus dem Pokal aus

Das war Pech für den Rumelner TV: Im Achtelfinale des Futsal-Nieder­rheinpokals mussten sich die Duisburger auswärts FF Mönchengladbach 07 mit 5:6 (2:1) geschlagen geben, nachdem die Blau-Weißen mit 2:0 sowie vier Minuten vor dem Ende mit 5:4 geführt hatten.

Der eigentliche Spielertrainer Marcel Jotic kam erst Mitte der ersten Halbzeit hinzu und griff diesmal nicht auf dem Feld ein. Der Coach sah „aber eine sehr gute Leistung meiner Mannschaft. Die Jungs hätten es verdient gehabt, eine Runde weiterzukommen“. Berkant Tekmen und Josef Abi-Haidar hatten nach acht Minuten die 2:0-Führung besorgt. Dem Gladbacher Ausgleich ließ Stefan Richter das 3:2 folgen. Auch die erste Führung der Gastgeber konnte den RTV noch nicht schocken. Sören Schulz und erneut Tekmen schossen den 5:4-Vorsprung heraus, ehe Gladbach das Spiel noch drehte. „Das sechste Gegentor war ein Sonntagsschuss. Leider waren wir auch nicht mit allen Entscheidungen des Unparteiischen einverstanden“, so Jotic. Am Samstag ginge es mit dem Heimspiel gegen den Wuppertaler SV II in der Niederrheinliga weiter, was aufgrund der Verfügung der Stadt Duisburg nicht möglich ist. Jotic: „Auch Training ohne Kontakt macht für uns keinen Sinn.“